#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.31
603.03
6.4
Общество

Час пик превратился в дорожный коллапс: Алматы накрыли 10-балльные пробки

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 18:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы вечером 18 декабря зафиксированы значительные заторы на основных магистралях города, сообщает Zakon.kz.

По данным сервиса онлайн-навигации 2gis.kz, уровень загруженности дорог достиг 10 баллов.

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается в центральной части мегаполиса, а также на проспектах Райымбека, Абая, аль-Фараби и Суюнбая. Затруднено движение в районах автовокзалов "Сайран" и "Салем", возле гостиницы "Казахстан", Центральной мечети и на подъездах к развязкам в Алмалинском и Жетысуском районах.

Фото: Zakon.kz

Также отмечаются серьезные пробки на выездах и въездах в город со стороны Коксайского и Ауэзовского направлений. На отдельных участках движение практически парализовано.

В Алматы весь день шел снег, но к вечеру он прекратился. На дорогах образовалась гололедица, это и могло стать одной из причин затора.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы в ближайшие три дня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
18:38, 10 декабря 2025
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
19:05, 16 сентября 2025
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
Алматы погрузился в 10-балльные пробки из-за снегопада: задерживаются авиарейсы
19:00, 20 декабря 2024
Алматы погрузился в 10-балльные пробки из-за снегопада: задерживаются авиарейсы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: