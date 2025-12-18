Час пик превратился в дорожный коллапс: Алматы накрыли 10-балльные пробки
По данным сервиса онлайн-навигации 2gis.kz, уровень загруженности дорог достиг 10 баллов.
Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается в центральной части мегаполиса, а также на проспектах Райымбека, Абая, аль-Фараби и Суюнбая. Затруднено движение в районах автовокзалов "Сайран" и "Салем", возле гостиницы "Казахстан", Центральной мечети и на подъездах к развязкам в Алмалинском и Жетысуском районах.
Фото: Zakon.kz
Также отмечаются серьезные пробки на выездах и въездах в город со стороны Коксайского и Ауэзовского направлений. На отдельных участках движение практически парализовано.
В Алматы весь день шел снег, но к вечеру он прекратился. На дорогах образовалась гололедица, это и могло стать одной из причин затора.
