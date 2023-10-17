В Семее подключают к теплоснабжению последние дома

Аким Семея Нурбол Нурсагатов заверил семейчан, что сегодня последние дома получат долгожданное тепло. Чтобы ликвидировать последние аварийные ситуации на двух теплопунктах, брошены все силы.

И если потребуется, все сотрудники ГКП "Теплкоммунэнерго" и городского акимата будут работать до тех пора, пока тепло не будет подано в последний из оставшихся домов.

На текущий момент в Семее без теплоснабжения остались около 50 многоквартирных домов в левобережной части города. Это дома, подключенные к теплопунктам в районах "Новостройки" И "Чайки".

Как пояснил Нурбол Нурсагатов, вчера, когда только начался технологический процесс подачи тепла в левобережной части города, на теплопунктах вышла из строя часть оборудования.

"В настоящее время на ликвидации аварии работают аварийные бригады. И уже к вечеру тепло будет подаваться в эти дома. Если потребуется, все сотрудники теплоснабжающего предприятия и акимата города будут работать всю ночь. Но тепло мы в дома сегодня подадим". Аким Семея Нурбол Нурсагатов

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

В целом же, в Семее приказ о начале отопительного сезона был подписан 10 октября. И с этого момента поэтапно стали подавать тепло сначала в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты, а потом уже подключили и жилые дома в большинстве районах города.

До вечера 16 октября без тепла оставались многоквартирные дома, подключенные к самому крупному теплоисточнику левобережной части города ТЭЦ-1. Здесь задержка начала отопительного сезона произошла из-за завершения масштабных работ по реконструкции тепловых сетей. За одно лето удалось заменить сразу 45 км тепловых сетей, повысив общий износ теплосетей города сразу на 15%.

"В прошлом году на сетях и теплоисточниках в Семее произошло более 300 аварийных ситуаций. И только благодаря самоотверженному труду тепловиков, город оставался с теплом. Люди работали без выходных, в круглосуточном режиме, в кратчайшие сроки устраняя очень серьезные поломки. в этом году нам удалось заменить 45 км сетей, но это лишь 15% от необходимого. Поэтому и в других районах при подаче тепла мы наблюдаем порывы сетей и выход из строя оборудования. Работы аварийных бригад ведутся в усиленном режиме на всех участках". Нурбол Нурсагатов

Аким подчеркнул, что если бы не удалось заменить магистральные трубы от ТЭЦ-1, то зимой невозможно было избежать серьезнейшей аварийной ситуации. Трубы были изношены до такой степени, что толщина их стенок едва достигала 3 мм. И даже при порывах сварщики не решались производить сварные работы, опасаясь прожечь трубы и вызвать еще более серьезную аварию.

"Благодаря серьезной финансовой поддержке правительства Казахстана и областного акимата, мы сумели устранить угрозу серьезнейшего коллапса. Подрядные компании провели колоссальный объем работ, задержав начало отопительного сезона всего на несколько дней. За это я, как аким города, приношу свои извинения всем жителям". Нурбол Нурсагатов

По его словам, только сегодня Нурбол Нурсагатов получил 34 сообщения, связанные с нарушениями работы тепловой системы. Но еще несколько дней назад подобных заявок поступало в десятки раз больше.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Только вчера около 21 часа в микрорайоне "Томирис" в левобережной части города стали теплеть батареи в домах семейчан.

"За ситуацией в теплоснабжении мы следим очень пристально и знаем, какая была серьезная ситуация на аварийных тепловых сетях. Поэтому были рады, когда начались масштабные работы по замене ржавых труб. Да, мы посидели несколько дней без тепла. Но на улице тепло, сегодня, например, почти 20 градусов. Так что можно было и потерпеть. Главное, чтобы зимой мы были с теплом", – считает жительница одного из домов по ул. Безымянная Надежда Михеева.

В целом, как заверяет аким города, в течение одно-двух дней все технологические процессы, связанные с началом отопительного сезона и запуском тепловых сетей после реконструкции в Семее, будут полностью завершены. Отопительный сезон будет проходить в штатном режиме.