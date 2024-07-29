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"Прошу вас": аким Семея выступил с необычной просьбой

&quot;Прошу вас&quot;: аким Семея выступил с необычной просьбой, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:54 Фото: gov.kz
Аким Семея Нурбол Нурсагатов 29 июля 2024 года опубликовал новый пост на странице в Instagram. В своем обращении глава города попросил не переводить ему деньги и не отвечать на его звонки, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, что в WhatsApp интернет-мошенники распространяют разные обращения от его имени.

"Дорогие друзья! Прошу не переводить средства, не отвечать на звонок, не переходить по сомнительным ссылкам, полагаясь на сообщение, отправленное от моего имени. Все сообщения отправляются с моего личного телефона и официального аккаунта".Нурбол Нурсагатов

В заключение он попросил всех не поддаваться на провокации.

11 июля с подобным сообщением обращалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева: она предупредила казахстанцев о мошенниках.

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