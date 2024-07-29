"Прошу вас": аким Семея выступил с необычной просьбой

Фото: gov.kz

Аким Семея Нурбол Нурсагатов 29 июля 2024 года опубликовал новый пост на странице в Instagram. В своем обращении глава города попросил не переводить ему деньги и не отвечать на его звонки, сообщает Zakon.kz.

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