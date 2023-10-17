В Атырау проведут антитеррористические учения
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
18 октября Морским оперативным штабом на территории Атырауской области пройдет плановое антитеррористическое учение.
Цель учения является проверка готовности государственных и правоохранительных органов к деятельности по пресечению актов терроризма, минимизации и ликвидации их последствий.
В связи с этим, в указанный период времени в отдельных районах города Атырау будут введены ограничительные меры.
При этом морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым учениям и сохранять спокойствие.
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