В Атырау проведут антитеррористические учения

18 октября Морским оперативным штабом на территории Атырауской области пр­ойдет плановое антитеррористическое учение.

Цель учения является проверка готовности государственных и правоохранительных органов к деятельности по пресечению актов терроризма, минимизации и ликвидации их последствий.

В связи с этим, в указанный период времени в отдельных районах города Атырау будут введены ограничительные меры.

При этом морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым учениям и сохранять спокойствие.