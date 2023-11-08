Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в семи городах РК

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В РГП "Казгидромет" сообщили, что в среду, 8 ноября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, а также в Алматы и Астане, передает Zakon.kz.

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