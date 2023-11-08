Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в семи городах РК

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в семи городах РК Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили, что в среду, 8 ноября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, а также в Алматы и Астане, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 ноября 2023 года.

Читайте также

Борьбу с буллингом усилят в школах Казахстана
Борьбу с буллингом хотят усилить в школах Казахстана
Макеты из мусора создает ученик в Туркестанской области
Макеты из мусора создает ученик в Туркестанской области
Токаев с Ломтадзе "придумали" новый проект для казахстанцев
Токаев с Ломтадзе "придумали" новый проект для казахстанцев
Елена Вебер
Астана Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Фанаты Дильназ Ахмадиевой заступились за артистку
Фанаты встали на защиту певицы Дильназ Ахмадиевой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления