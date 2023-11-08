Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в семи городах РК
Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили, что в среду, 8 ноября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, а также в Алматы и Астане, передает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 ноября 2023 года.
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