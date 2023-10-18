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Астролог рассказала, кто в ближайшие дни может попасть в зону риска

Астролог рассказала, кто в ближайшие дни может попасть в зону риска Фото: pixabay
Российский астролог Василиса Володина заявила, что неверные действия могут обернуться катастрофой и оставить представителей этого знака и без работы, и без денег. Речь идет о Стрельцах, сообщает Zakon.kz.

Володина отметила, что действительно у Стрельцов сейчас не самое хорошее время. Для них в ближайшие дни сильно возрастает возможность допустить критическую ошибку, способную привести к долговременным последствиям. Представители знака попадают в аномальную зону риска, поэтому им придется контролировать каждый свой шаг.

Опасность таится в профессиональной сфере. Рожденным под этим созвездием людям следует быть крайне внимательными в работе, даже в мелочах. 

До конца октября нежелательно также принимать важные решения, подписывать крупные договоры, заключать серьезные сделки.

Ранее астрологи рассказали, кому до конца октября грозит безбедная жизнь.

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