Астролог рассказала, кто в ближайшие дни может попасть в зону риска
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Российский астролог Василиса Володина заявила, что неверные действия могут обернуться катастрофой и оставить представителей этого знака и без работы, и без денег. Речь идет о Стрельцах, сообщает Zakon.kz.
Володина отметила, что действительно у Стрельцов сейчас не самое хорошее время. Для них в ближайшие дни сильно возрастает возможность допустить критическую ошибку, способную привести к долговременным последствиям. Представители знака попадают в аномальную зону риска, поэтому им придется контролировать каждый свой шаг.
Опасность таится в профессиональной сфере. Рожденным под этим созвездием людям следует быть крайне внимательными в работе, даже в мелочах.
До конца октября нежелательно также принимать важные решения, подписывать крупные договоры, заключать серьезные сделки.
Ранее астрологи рассказали, кому до конца октября грозит безбедная жизнь.
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