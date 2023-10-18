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Законодательство РК

Сколько казахстанцев разыскивают за неуплату алиментов

Сколько казахстанцев разыскивают за неуплату алиментов Фото: pixabay
Генеральная прокуратура РК поделилась информацией о том, сколько казахстанцев находятся в розыске из-за неуплаты алиментов и в каких регионах таких случаев больше всего, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Генпрокуратуре 18 октября, за неуплату алиментов в Казахстане разыскивают 1618 человек. Среди них 142 женщины. Разыскиваемым в основном от 31 года до 40 лет.

Больше всего злостных неплательщиков алиментов в Астане (361), на втором месте – Алматы (191), на третьем – Актюбинская область (143). За девять месяцев текущего года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 427 уголовных дел по ст. 139 УК РК. Чаще всего новые случаи злостной неуплаты алиментов отмечают в Мангистауской, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

С начала года по ст. 139 УК РК осудили 207 казахстанцев, из них четверо получили реальные сроки, двое – условные. Большинство осужденных приговорили к ограничению свободы. В целом по алиментам в производстве у судебных исполнителей находилось 309 670 исполнительных производств.

"По ст. 139 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок", – напомнили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что частные судебные исполнители в Астане оставили 87 детей без алиментов.

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