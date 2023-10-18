Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане запустят пилотный проект по выдаче бесплатного питания школьникам через цифровые ваучеры

В Казахстане запустят пилотный проект по выдаче бесплатного питания школьникам по цифровым ваучерам Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило совместный приказ "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах" проактивным способом посредством аналитического решения "Цифровая карта семьи" в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через "Социальный кошелек" по Республике Казахстан в период с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года", – говорится в документе.

Также разработаны Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при реализации пилотного проекта и Алгоритм реализации пилотного проекта.

Так, в "социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей от ПЭП автоматически формируются цифровые ваучеры.

Скачать "социальный кошелек" можно через ссылку, указанную в SMS-сообщении либо самостоятельно через AppStore или Play Market. Сначала скачивается приложение eGov Mobile, затем после авторизации в нем нужно нажать на иконку "социальный кошелек".

Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой для дальнейшего ведения учета и фиксации питания.

Учет и фиксация использования цифровых ваучеров осуществляются по идентификационным картам или другим альтернативным способом идентификации учащегося, применяемым в школьной столовой.

Для использования динамического QR-кода услугополучатель в кошельке генерирует QR-код и передает его учащемуся в электронном виде.

Цифровые ваучеры выделяются на каждого учащегося по отдельности.

Работник школьной столовой считывает предъявляемый динамический QR-код посредством кошелька.

После использования цифрового ваучера в разделе "История" в Кошельке отображается статус его использования.

Услугополучатель имеет возможность оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы "e-Otinish" по мере реализации указанных функций в Кошельке в период проведения пилотного проекта.

В список потенциальных услугополучателей входят:

  • дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
  • дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.

Предусматривается, что взаимодействие государственных органов и организаций производится на постоянной основе для обеспечения бесперебойной и корректной работы информационных систем при оказании услуги.

По информации Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. По итогам пилота направлены родителям (законным представителям) SMS сообщения и активирован 331 ваучер.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 ноября.

Материал по теме

Специалисты дали дельные советы по питанию школьников

В Казахстане с 1 сентября 2023 года всех учащихся начальных классов обеспечили бесплатным питанием. 

Читайте также

В Казахстане отменили новшество на ЕНТ-2024
В Казахстане отменили новшество на ЕНТ-2024
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления