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Сколько казахстанцев получили от государства адресную социальную помощь

Сколько казахстанцев получили от государства адресную социальную помощь, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 23 мая 2024 года, рассказали, сколько граждан получили адресную социальную помощь (АСП), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 мая 2024 года АСП назначена 339,7 тыс. человек из 64,2 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 75,9 млрд тенге.

"Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда напомнили, что АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 мая т.г. дополнительная выплата назначена 104,3 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 1,9 млрд. тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

"В городах и районах, где в связи с паводками объявлен режим ЧС, осуществлено автоматическое назначение адресной социальной помощи на второй квартал текущего года 5 тыс. семей".Пресс-служба МТСЗН РК

По состоянию на 1 апреля 2024 года адресная социальная помощь (АСП) была назначена 317 тыс. человек из 59,8 тыс. семей.

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