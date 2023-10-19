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Создал сайт для криптовалюты: россиянин предстал перед судом в Костанае

Создал сайт для криптовалюты: россиян предстал перед судом в Костанае Фото: ng.kz
35-летнего гражданина РФ Дениса Галкина обвиняют в создании сайта, где он продавал и покупал криптовалюту. По данным следствия, подозреваемый незаконно заработал почти четыре миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что суд над гражданином России рассмотрели в городском суде Костаная 17 октября.

По версии обвинения, 35-летний Денис Галкин создал сайт, на котором продавал и покупал криптовалюту. При этом сайт работал без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг. В суде отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые, пишет "Наша газета".

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"Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные. В результате своих преступных действий подсудимый извлек доход в особо крупном размере - 3 млрд 934 млн 927 тысяч тенге", – зачитал обвинительное заключение прокурор Марат Бейсембаев.

Подозреваемый Денис Галкин – гражданин России. В Казахстане он зарегистрировался, как индивидуальный предприниматель, получив вид на жительство. Свою вину не признал.

Директор официальной криптобиржи Талгата Дастанова в суде пояснил, как брокеры должны работать в Казахстане, чтобы не столкнуться с проблемами перед законом.

"В 2021 году мы официально подали заявку в МФЦА, получили лицензию и зарегистрировали криптобиржу. Примерно за год мы получили лицензию. Она нужна, чтобы официально предоставлять услуги по продаже криптовалюты, при условии, что покупка криптовалюты совершается через банки второго уровня. Мы платили налоги. После этого мы открыли платформу - сайт, на котором люди могли покупать и продавать криптовалюту. Такие услуги могут оказывать только официальные криптобиржи, их в Казахстане всего восемь", – рассказал Талгат Дастанов.

Похожая история с махинациями криптовалютой произошла летом 2023 года в Алматы. 

Мужчина три года занимался обменом криптовалюты, заработав незаконно более 90 миллионов тенге. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа.

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