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Законодательство РК

Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 19:24 Фото: Zakon.kz
В Астане вынесли приговор двум жителям столицы за незаконный обмен криптовалюты на сумму более 7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации столичной прокуратуры, законодательно оборот криптовалюты разрешен только в рамках Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Совершение операций (обмен) с необеспеченными цифровыми активами вне указанной финансовой площадки влечет предусмотренную законом ответственность.
"Несмотря на имеющиеся ограничения, определенные физические лица осуществляют обменные операции на крупные суммы без регистрации на площадке МФЦА. Так, приговором суда два человека осуждены по ст. 214 УК РК за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Прокуратурой столицы в интересах государства подан иск, который решением суда удовлетворен. С осужденных в пользу государства взыскана сумма незаконного дохода в размере 7 млрд тенге", – уточняется в сообщении.
Отмечается, что всего прокуратурой в гражданском судопроизводстве инициировано четыре иска на сумму 7,9 млрд тенге, которые решениями суда удовлетворены и с ответчиков взысканы суммы причиненного ущерба в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в Казахстане заработали на незаконном майнинге сотни миллионов тенге.

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