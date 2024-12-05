Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок

По информации столичной прокуратуры, законодательно оборот криптовалюты разрешен только в рамках Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Совершение операций (обмен) с необеспеченными цифровыми активами вне указанной финансовой площадки влечет предусмотренную законом ответственность.

Отмечается, что всего прокуратурой в гражданском судопроизводстве инициировано четыре иска на сумму 7,9 млрд тенге, которые решениями суда удовлетворены и с ответчиков взысканы суммы причиненного ущерба в полном объеме.