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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в большинстве городов РК

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в большинстве городов РК Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в четверг, 19 октября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Актобе, Шымкенте, а также в Алматы и Астане, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали о погоде на 19 октября.

Елена Вебер
Казахстан
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