Токаев обратился к спасателям

19 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников органов гражданской защиты с Днем спасателя, сообщает Zakon.kz.

Его обращение опубликовано на странице в Twitter.

"Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия!" – говорится в сообщении.

Азаматтық қорғаныс саласының қызметкерлерін Құтқарушы күнімен құттықтаймын! Сіздердің жұмыстарыңыз қауіп-қатерге толы әрі зор жауапкершілікті талап етеді. Мемлекет пен қоғам сіздердің антқа адалдықтарыңызды, қажырлы еңбектеріңізді жоғары бағалайды. Баршаңызға бақ-береке тілеймін! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 19, 2023

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19 октября 1995 года был создан Государственный комитет РК по ЧС в качестве уполномоченного Центрального исполнительного органа в области ЧС природного и техногенного характера и гражданской обороны страны. Этот день является профессиональным праздником системы гражданской защиты – Днем спасателя.

Также на сайте МЧС опубликовано поздравление министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова.

"Уважаемые ветераны, пожарные, спасатели, военнослужащие, курсанты, преподаватели, все сотрудники и служащие Министерства по ЧС, сердечно поздравляю вас с Днем спасателя! Прежде всего хочу поблагодарить всех за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете возложенные задачи и функции". Сырым Шарипханов

Министра также добавил: "Казахстанцы точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи и будут бороться за спасение жизни каждого человека, даже ценой собственной жизни".

В заключении он пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и поменьше чрезвычайных ситуаций.