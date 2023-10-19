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Токаев обратился к спасателям

Токаев обратился к спасателям Фото: akorda.kz
19 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников органов гражданской защиты с Днем спасателя, сообщает Zakon.kz.

Его обращение опубликовано на странице в Twitter.

"Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия!" – говорится в сообщении.

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19 октября 1995 года был создан Государственный комитет РК по ЧС в качестве уполномоченного Центрального исполнительного органа в области ЧС природного и техногенного характера и гражданской обороны страны. Этот день является профессиональным праздником системы гражданской защиты – Днем спасателя.

Также на сайте МЧС опубликовано поздравление министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова.

"Уважаемые ветераны, пожарные, спасатели, военнослужащие, курсанты, преподаватели, все сотрудники и служащие Министерства по ЧС, сердечно поздравляю вас с Днем спасателя! Прежде всего хочу поблагодарить всех за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете возложенные задачи и функции".Сырым Шарипханов

Министра также добавил: "Казахстанцы точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи и будут бороться за спасение жизни каждого человека, даже ценой собственной жизни".

В заключении он пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и поменьше чрезвычайных ситуаций.

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