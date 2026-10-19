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Политика

"Герои мирного времени": Касым-Жомарт Токаев обратился к спасателям

Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 13:24 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 октября 2026 года вручил государственные награды спасателям. Глава государства поздравил участников торжественной церемонии с Днем спасателя и выразил благодарность всем сотрудникам сферы чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

По словам главы РК, значение слова "спасатель" по своей сути отличается глубиной и многогранностью.

"Понятие "спасение" тесно связано с совершением благих дел и добрых поступков. Оберегать человеческую жизнь, защищать людей от угроз и опасностей, протягивать руку помощи попавшим в беду и находить для них слова поддержки в трудную минуту – все эти благородные черты определяют призвание настоящих спасателей. Именно поэтому наш народ называет вас – всех специалистов чрезвычайных служб – героями мирного времени. И это абсолютно справедливая оценка. Быть спасателем – это почетная миссия, пользующаяся признанием в обществе. Однако нам не следует забывать и о том, что добросовестный труд в сфере гражданской защиты – это дело, которое под силу далеко не каждому. Бесспорно, предъявляемые к вам требования весьма высоки – вы должны быть смелыми, мужественными, собранными и решительными. Но в первую очередь спасатель – это патриот, переживающий за страну, и высококвалифицированный специалист. Такую сложную профессию выбирают только сильные духом, смелые и ответственные личности".Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев назвал сотрудников органов ЧС подлинными профессионалами, прошедшими специальную подготовку, способными оперативно принимать решения в критический момент и не отступающими ни перед какими опасностями.

"По-другому и быть не может, ведь труд спасателей всегда находится на виду у всей страны. Ставя превыше всего профессиональный долг и ответственность, вы буквально ежедневно идете на риск. Иными словами, вы находитесь на переднем крае борьбы со стихиями. Вы неустанно трудитесь, чтобы прийти на помощь людям и вызволить их из беды. В любой чрезвычайной ситуации вы первыми спешите на выручку и рискуете собственной жизнью, чтобы сберечь чужую. В этом и заключается истинный героизм настоящих спасателей. Как глава государства, я считаю, что ваш самоотверженный труд достоин самого высокого уважения в нашем обществе".Касым-Жомарт Токаев

19 октября в Казахстане отмечают День спасателя – профессиональный праздник сотрудников органов гражданской защиты, пожарных и специалистов, которые приходят на помощь людям в чрезвычайных ситуациях.

Во время выступления глава государства также напомнил, что безопасность начинается с личной ответственности каждого человека, тогда как беспечность и халатность – главные препятствия на пути развития общества.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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