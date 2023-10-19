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Ни одной невесты не похитили в Шымкенте впервые за несколько лет

Ни одной невесты не похитили в Шымкенте впервые за несколько лет Фото: pixabay
С начала 2023 года в Шымкенте не зарегистрировали ни одного случая похищения невест. Об этом отчиталась городская прокуратура, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Шымкента 19 октября, в ведомстве прошло совещание, посвященное кражам невест. Прокурор Шымкента Габит Муканов отметил, что за предыдущие два года в мегаполисе было 25 таких случаев, но с начала 2023 года ни одного факта похищения невесты не зарегистрировали.

Прокурор Шымкента отметил, что все уголовные дела по фактам похищения невесты прекратили. Формально – из-за отсутствия состава преступления: почти все невесты заявили, что добровольно переехали к женихам. Во многих случаях девушки соглашались на брак, боясь опозорить семью. В прокуратуре такими ситуациями весьма обеспокоены.

"Брак не должен начинаться с обмана и насилия, мы должны защитить их (невест. – Прим. ред.) от необдуманного шага", – сказал Габит Муканов.

Прокурор также отметил, что крадущие невест женихи часто не осознают, что за это предусмотрено наказание. Между тем такие действия могут быть квалифицированы по ст. 125 и ст. 126 УК РК, по которым можно получить реальные сроки. Уголовное преследование по этим статьям осуществляют даже без подачи жалоб потерпевшими.

При этом не все потенциальные женихи понимают суровость наказания за такие шаги, тем более не понимают о грозящей ответственности лица, помогающие им в, казалось бы, по их мнению, "благородном деянии".

"Прокурор города поручил провести праворазъяснительную работу среди населения для профилактики подобных преступлений", – отметили в прокуратуре.

Ранее министр юстиции Азамат Ескараев рассказал, планируют ли в Казахстане ужесточать законы о краже невесты.

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