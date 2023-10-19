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Изменят ли в Казахстане часовые пояса

Изменят ли в Казахстане часовые пояса Фото: freepik
В социальных сетях казахстанцы активно рассылают информацию о якобы смене часовых поясов в нескольких регионах страны. На нее отреагировали в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

"Установление единого часового пояса, в связи с чем западные регионы Казахстана, а именно: Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области, в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2023 года (в 00:00) переведутся на столичное время, на час вперед", – говорится в информации, рассылаемой в соцсетях 19 октября 2023 года.

Корреспондент Zakon.kz за разъяснением обратился в Министерство экологии и природных ресурсов РК, где нам сообщили следующее:

"Министерством экологии и природных ресурсов РК совместно с Министерством торговли и интеграции РК и другими заинтересованными организациями изучается вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории Республики Казахстан. Создана рабочая группа с участием депутатов, представителей ЦГО (центральных госорганов. – Прим. ред.), общественности и научных организаций".

Однако, как отметили в ведомстве, "в настоящее время решение по данному вопросу не принято".

"Решение будет приниматься после детального изучения вопроса, а также широкого обсуждения с общественностью".Пресс-служба МЭПР РК

Вместе с тем в Минэкологии напомнили, что в настоящее время на территории страны исчисление времени осуществляется на два административных часовых пояса:

  • 4-ый (ЗКО, Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области);
  • 5-ый (Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Улытауская, Туркестанская и другие области).

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Слух о смене часового пояса в Мангистауской области опровергли

Ранее акимат Мангистауской области опроверг слухи о том, что с 1 декабря в регионе якобы переведут часы и начнут жить по времени Астаны. Подробности по ссылке выше.

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