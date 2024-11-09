Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Депутат назвал единственный правильный часовой пояс для Казахстана

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 11:11 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Еркин Абиль обратился к казахстанцам, которые до сих пор недовольны сменой часового пояса в республике, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что почти год назад, 22 ноября 2023 года, на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Еркин Абиль предложил отказаться от лишних часовых поясов в Казахстане и ввести один для всей страны.

"Дорогие друзья и просто читающие ФБ. В связи с волной хейта, поднятой нашими античасперами – сторонниками "раньшего" времени, объясняю в последний раз очевидные вещи. Часовой пояс определяется просто. От долготы Гринвичского меридиана (0 градусов) через каждые 15 градусов проведена условная черта с севера на юг (объясняю максимально доступно). Полоса шириной 15 градусов (7,5 к западу и 7,5 к востоку от этой условной полосы) и есть географический часовой пояс. UTC+5 – эквивалентная долгота – 75 градусов восточной долготы плюс/минус 7,5 градусов, то есть от 67 до 82 градусов восточной долготы. Не пишу в километрах, потому что физическая ширина градуса возрастает от полюса к экватору", – написал мажилисмен в Facebook накануне, 8 ноября 2024 года.

Депутат предложил посмотреть, где располагаются наши мегаполисы.

"Алматы – 76 градус в.д., Астана – 71 градус, Шымкент – 70 градус. Усть-Каменогорск находится на границе – 82 градус. Семей – 80 градус, Караганда – 73 градус, Петропавловск – 69, Жезказган – 68. То есть их географический часовой пояс – UTC+5!"Еркин Абиль

Также он обратился к авторам петиции, которые предлагают добавить два часа.

"Те, кто предлагают нам перейти на UTC+7 (петиция про "добавьте 2 часа") помните – это время Таиланда, страны которая вообще-то гораздо восточнее нас!"Еркин Абиль

Высказываясь про "рано темнеет", мажилисмен отметил:

"Уже сегодня в Астане долгота дня – 9 часов (в декабре будет меньше. А бодрствуем мы 16 часов (24 часа минус 8 часов сна). Вы как не крутите стрелки, 7 часов мы будем ходить в темноте. Те кто говорит "давайте вечером при дневном свете ходить" не говорят о том, что и утром светлеть будет на два часа позже".

По словам депутата, 8 ноября восход был в 07:20, "при UTC+7 рассвет был бы только в 09:20, а в декабре – только в 10:00".

"Не жечь свет вечером, чтобы жечь утром – прекрасная логика! Резюмируя – прежде чем обвинять других в невежестве, повторите школьный курс "Природоведения" и разберитесь для себя с часовыми поясами. На этом все, больше на эту тему в полемику не вступаю, у меня много других интересных дел. Всем всего хорошего", – заключил Еркин Абиль.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 11:11
Дети возвращаются в темноте домой: глава Минтруда дала совет родителям школьников
, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 11:11

7 ноября 2024 года аким Астаны Женис Касымбек высказался о возможности пересмотра начала рабочего дня в столице на фоне смены часового пояса.

Читайте также

Ануар Кумпекеев, аким Кокшетау,
В Кокшетау назначен новый аким города
Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома
Что необходимо для развития сел в Казахстане
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
"Казгидромет" предупредил об ухудшении качества воздуха
Динара Халдарова
Мажилис Парламента РК Казахстан Смена часового пояса 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Неутешительный прогноз погоды: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Какие породы кошек лучше не выпускать из дома на улицу
Какие породы кошек лучше не выпускать на улицу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: