Депутат назвал единственный правильный часовой пояс для Казахстана

Депутат Мажилиса Парламента РК Еркин Абиль обратился к казахстанцам, которые до сих пор недовольны сменой часового пояса в республике, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что почти год назад, 22 ноября 2023 года, на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Еркин Абиль предложил отказаться от лишних часовых поясов в Казахстане и ввести один для всей страны.

"Дорогие друзья и просто читающие ФБ. В связи с волной хейта, поднятой нашими античасперами – сторонниками "раньшего" времени, объясняю в последний раз очевидные вещи. Часовой пояс определяется просто. От долготы Гринвичского меридиана (0 градусов) через каждые 15 градусов проведена условная черта с севера на юг (объясняю максимально доступно). Полоса шириной 15 градусов (7,5 к западу и 7,5 к востоку от этой условной полосы) и есть географический часовой пояс. UTC+5 – эквивалентная долгота – 75 градусов восточной долготы плюс/минус 7,5 градусов, то есть от 67 до 82 градусов восточной долготы. Не пишу в километрах, потому что физическая ширина градуса возрастает от полюса к экватору", – написал мажилисмен в Facebook накануне, 8 ноября 2024 года.

Депутат предложил посмотреть, где располагаются наши мегаполисы.

"Алматы – 76 градус в.д., Астана – 71 градус, Шымкент – 70 градус. Усть-Каменогорск находится на границе – 82 градус. Семей – 80 градус, Караганда – 73 градус, Петропавловск – 69, Жезказган – 68. То есть их географический часовой пояс – UTC+5!" Еркин Абиль

Также он обратился к авторам петиции, которые предлагают добавить два часа.

"Те, кто предлагают нам перейти на UTC+7 (петиция про "добавьте 2 часа") помните – это время Таиланда, страны которая вообще-то гораздо восточнее нас!" Еркин Абиль

Высказываясь про "рано темнеет", мажилисмен отметил:

"Уже сегодня в Астане долгота дня – 9 часов (в декабре будет меньше. А бодрствуем мы 16 часов (24 часа минус 8 часов сна). Вы как не крутите стрелки, 7 часов мы будем ходить в темноте. Те кто говорит "давайте вечером при дневном свете ходить" не говорят о том, что и утром светлеть будет на два часа позже".

По словам депутата, 8 ноября восход был в 07:20, "при UTC+7 рассвет был бы только в 09:20, а в декабре – только в 10:00".

"Не жечь свет вечером, чтобы жечь утром – прекрасная логика! Резюмируя – прежде чем обвинять других в невежестве, повторите школьный курс "Природоведения" и разберитесь для себя с часовыми поясами. На этом все, больше на эту тему в полемику не вступаю, у меня много других интересных дел. Всем всего хорошего", – заключил Еркин Абиль.

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7 ноября 2024 года аким Астаны Женис Касымбек высказался о возможности пересмотра начала рабочего дня в столице на фоне смены часового пояса.