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Дело студента-медика рассматривают в суде Астаны

Дело студента-медика рассматривают в суде Астаны Фото: Zakon.kz
В Астане 19 октября начался суд над студентом-медиком, который издевался над больными и снимал это на видео, сообщает Zakon.kz.

Адвокат потерпевшей стороны Мерхат Ахметолдин рассказал, что судебный процесс проходит в ускоренном порядке, так как подсудимый признал свою вину. От рук студента-медика пострадали три человека. 

По словам Ахметолдина, сейчас подсудимый находится под домашним арестом. 

"Мы требуем самое суровое наказание – лишение свободы",  – сказал адвокат потерпевшей стороны.

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Глава Минздрава: Издевавшийся над пациентами хосписа студент-медик не имеет права стать врачом

Расследование по делу 22-летнего студента медвуза длилось несколько месяцев. Все это время он находился под домашним арестом. Молодого человека подозревали в истязаниях пациентов. Он не только издевался над тяжело больными людьми и детьми, но и снимал все это на камеру. Большинство пациентов хосписа – с деменцией и слабоумием. Студент-медик знал о состоянии больных и их беспомощности. После того, как у пожилых людей начали замечать синяки, молодого человека уволили. Он продолжил издеваться над пациентами центра реабилитации для детей с аутизмом.

Дело возбудили по статье "Истязание" части 2 статьи 110 УК РК. Если студента признают виновным, ему грозит до семи лет тюрьмы.

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