Дело студента-медика рассматривают в суде Астаны
Адвокат потерпевшей стороны Мерхат Ахметолдин рассказал, что судебный процесс проходит в ускоренном порядке, так как подсудимый признал свою вину. От рук студента-медика пострадали три человека.
По словам Ахметолдина, сейчас подсудимый находится под домашним арестом.
"Мы требуем самое суровое наказание – лишение свободы", – сказал адвокат потерпевшей стороны.
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Расследование по делу 22-летнего студента медвуза длилось несколько месяцев. Все это время он находился под домашним арестом. Молодого человека подозревали в истязаниях пациентов. Он не только издевался над тяжело больными людьми и детьми, но и снимал все это на камеру. Большинство пациентов хосписа – с деменцией и слабоумием. Студент-медик знал о состоянии больных и их беспомощности. После того, как у пожилых людей начали замечать синяки, молодого человека уволили. Он продолжил издеваться над пациентами центра реабилитации для детей с аутизмом.
Дело возбудили по статье "Истязание" части 2 статьи 110 УК РК. Если студента признают виновным, ему грозит до семи лет тюрьмы.