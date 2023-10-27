Жуткие видео издевательств студента-медика над стариками и детьми показали в суде

В суде по делу студента-медика, который истязал больных пожилых людей и детей, продемонстрировали видео из его чата с друзьями, передает Zakon.kz.

На судебном заседании 27 октября продемонстрировали видео, которыми студент-медик делился с друзьями в чате в WhatsApp. В одном из видеороликов человек наносит удары по лицу и по голове пожилому человеку, который из-за болезни с трудом передвигается, плохо говорит и не может себя защитить. Подсудимый за кадром либо оскорбляет старика, называет матерными словами, либо заставляет его вставать, ходить и совершать другие действия.

Фото: скриншот видео

В другом видео подсудимый издевается над пожилой женщиной с признаками деменции, снимает ее обнаженной, бьет, оскорбляет, угрожает, используя матерные выражения. Еще в одном ролике мальчик с аутизмом сквозь громкий плач выполняет команды подсудимого, а тот тычет ребенка пальцем в область заднего прохода. В других роликах подсудимый бьет ребенка в лоб, ставит в угол, садистски издевается над стариками.

Просмотра подборки жутких видео не выдержал даже судья. Он поинтересовался у подсудимого, что он вообще творил.

"Подсудимый, вам люди приводили детей, доверяли, чтобы вы занимались с ними лечебной физкультурой. Это что на видео, физическая культура? Это, по-вашему, правильно – заставлять детей, чтобы они били друг друга мячом, ставить в угол? Вы где-то видели, что это правильно – так делать?" Судья Баглан Идирисов

На что подсудимый заявил, что все это происходило не во время занятий лечебной физкультурой, а в конце, в свободное время.

"Это когда, например, ребенок мешает всем, его же в угол ставишь по-любому. Вот это в свободное время, когда они все играют, я его в угол ставил". Подсудимый

При этом один из бывших одноклассников подсудимого, состоявший в чате, куда было скинуто видео, охарактеризовал подсудимого как "отзывчивого, доброго и хорошего человека". Он сказал, что не видел раньше этих роликов. Другой участник чата заявлял, что не помнит, какие были видео в чате, потому что "там уже все удалено".

Допрос свидетелей в суде продолжается.

Кроме того, судья Баглан Идирисов напомнил о том, что поступили два гражданских иска о возмещении морального вреда от потерпевших. В частности, потерпевшие К. и Ж. оценили нанесенный моральный вред в 5 млн тенге каждая. Общая сумма возмещения по двум искам составила 10 млн тенге.

"Гражданский иск, к сожалению, полностью признать не могу, признаю частично, в размере 300 тысяч тенге по каждому иску". Подсудимый

Адвокат подсудимого уточнил, что нет возможности признать иск в полном объеме, исходя из материального положения ответчика (подсудимого).

"Ранее судом было принято постановление о рассмотрении данного дела и проведении судебного разбирательства в сокращенном порядке. Но учитывая, что подсудимый не в полной мере признает гражданские иски, суд постановил судебное разбирательство по данному делу провести в общем порядке". Судья Баглан Идирисов

Судья уточнил, что согласно статье 382 УПК, одним из условий рассмотрения дела в сокращенном порядке является признание подсудимым иска в полном объеме.

Судебный процесс по делу студента-медика проходит в Специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам. Его задержали за то, что он издевался над пожилыми пациентами хосписа и детьми с диагнозом "аутизм" в реабилитационном центре, снимал происходящее на видео и выкладывал в социальные сети.

19 октября представитель потерпевшей стороны заявил, что будет требовать максимального наказания для подсудимого. Потерпевшие раскрыли жуткие подробности издевательств.