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Дело студента-медика: родственники пострадавших рассказали подробности

Дело студента-медика: родственники пострадавших рассказали подробности Фото: Zakon.kz
Родственники пострадавших от рук студента-медика рассказали подробности в суде, сообщает Zakon.kz.

19 октября в столице начался суд над студентом-медиком, который издевался над пациентами и снимал это на видео.

"У мамы моей были синяки на лице, возле бровей. Она не помнила, что происходило. Она жила уже в другом мире, 30 лет назад, общалась с людьми, которых уже нет. Она даже меня не узнавала", – рассказала дочь одной из жертв.

Дочь пострадавшей смотрела видео. На них он кормил ее маму памперсами. Женщина лежала привязанная, и он издевался как над боксерской грушей, бил руками, тапкам. По ее словам,  после увиденного спать невозможно.

По ее словам, в хосписе изменилось поведение матери. Она стала бояться мужчин и кидалась на них.

"Теперь ясно становится, почему она боялась", – рассказала дочь пострадавшей. 

Также в суде выступила мама пострадавшего ребенка с аутизмом. По ее словам, сын начал бояться ходить в реабилитационный центр.

"На видео я смотрела, как подсудимый издевался над моим сыном, давал ему команды сидеть, стоять. Тыкал ребенка пальцем в область заднего прохода через штаны. Мальчик плакал. Снимал на видео, как у ребенка была рвота. Потом он мне сказал, что вы ребенка слишком много кормите, поэтому его рвет", – мама пострадавшего ребенка. 

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в том, что совершил.


"Я полностью согласен с обвинением и признаю свою вину и сожалею о том, что совершил. Не оспариваю те доказательства, которые указаны в уголовном деле. В содеянном раскаиваюсь", – сказал подсудимый.

Представители потерпевших заявили, что предъявят подсудимому иск о возмещении морального вреда.

Расследование по делу 22-летнего студента медвуза длилось несколько месяцев. Все это время он находился под домашним арестом. Молодого человека подозревали в истязаниях пациентов. Он не только издевался над тяжело больными людьми и детьми, но и снимал все это на камеру. Большинство пациентов хосписа – с деменцией и слабоумием. Студент-медик знал о состоянии больных и их беспомощности. После того, как у пожилых людей начали замечать синяки, молодого человека уволили. Он продолжил издеваться над пациентами центра реабилитации для детей с аутизмом.

Дело возбудили по статье "Истязание" части 2 статьи 110 УК РК. Если студента признают виновным, ему грозит до семи лет тюрьмы.

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