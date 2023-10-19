Жильцы нескольких домов на левом берегу Семея замерзают в своих квартирах

Жители Семея замерзают в своих квартирах. Ночью температура на улице уже опускается ниже нуля, а батареи сразу в нескольких домах, по словам жильцов, едва теплые. Причина банальна – изношенные трубы и слабая подготовка к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Отопительный сезон в городе начался 10 октября. Жители правого берега получили тепло. А вот на левом берегу жильцы сразу нескольких домов до сих пор мерзнут в своих квартирах, отмечает КТК.

Как рассказала жительница Семея Сайраш Чалова, она ни на минуту не отключает электрический обогреватель. Еще не было морозов, а в квартире уже жуткий холод. Чтобы не заболеть, вся семья ходит в теплой одежде и ждет огромных счетов за свет.

"Мы хотим, чтобы дали нам тепла. Все. Это уже сезон давно начался. А мы все еще с обогревателями сидим. За свет, конечно, дорого выходит обогревателем. Мы уже 15 дней включаем и днем, и ночью, потому что у нас нет тепла и холодно". Сайраш Чалова

Жильцы многоэтажек в Цементном поселке Семея рассказывают, внутриквартальные сети давно в плачевном состоянии. Все трубы прогнили. При этом уверяют, что платят исправно, но ремонта коммуникаций дождаться не могут.

"Мы обращались по поводу отопления трижды к акиму города Семея, в прокуратуру города Семея, дважды к акиму области и потом к президенту страны от жильцов данных домов, восьми домов. За эти 36 лет ни разу не меняли трубы, у нас все прогнило. И каждый год вот. В прошлом году 9 раз аварии были. В позапрошлом – 26 раз. В этом году за неделю 3 аварии". Председатель КСК Толеубек Махыжанов

Жители говорят: в этом году надеялись на реконструкцию сетей во дворах, но что-то пошло не так. Люди даже провели собственное расследование – сами обзвонили и объездили все инстанции.

– Я проехала и на этот теплопункт. Мне сказали: "Что вы хотите от нас? Езжайте в тепловую инспекцию". Там вышел один мастер. Он мне объяснил ситуацию так, что подрядчик должен был завершить свои работы. Но из-за того, что у них закончились денежные средства, работа была приостановлена. То есть на участке, где расположены наши дома, теплотрасса заменена не была, – рассказала Лаура Исабекова.

– Отопление все время такое еле живое. Потому что все время аварии. Бесконечно. Мы устали от этого. Мы хотим просто прийти в теплый дом. Раздеться, как люди, помыться в горячей ванне, а не на "Аристоне" бегом-бегом. И просто по-человечески жить. Мы ведь за это все платим, – рассказала Шолпан Айтова.

Коммунальщики говорят, заменить ветхие трубы раньше следующего года не получится. А в случае очередной аварии обещают прислать ремонтную бригаду.

"Подача тепла на данные дома была начата 12 октября. Но из-за неудовлетворительного состояния тепловых сетей с момента запуска произошло два прорыва, которые были своевременно ликвидированы сотрудниками ГКП "Теплокоммунэнерго". В данный момент, с наступлением отопительного сезона, капитальный ремонт будет перенесен на следующий год". Начальник аварийно-диспетчерской службы ГКП "Теплокоммунэнерго" Евгений Мурашев

Ранее коммунальные службы отрапортовали о 100%-ной готовности к предстоящим холодам. Сети после ремонта и достаточный запас угля позволят горожанам встретить предстоящую зиму в тепле, считает глава города. Он лично извинился перед жителями за ожидание и попросил набраться терпения.

"В этом году сколько вот поменяли тепловых труб, но это еще не все. Мы только поменяли порядка, если смотреть, 15%, а общая изношенность у нас была 69-68%. Я попрошу опять же извинения, что чуть-чуть потерпеть надо. Сейчас вот этот момент мы уже регулируем. Все сотрудники, в том числе акимата, в том числе "Теплокоммунэнерго", круглые сутки на работе без выходных". Аким города Семея Нурбол Нурсагатов

Между тем, в Семее более 600 семей с ужасом ждет предстоящих морозов. Люди боятся, что старая теплотрасса нынешнюю зиму просто не переживет. И акиму снова придется извиняться.

18 октября сообщалось, что часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключали от горячей воды и отопления.