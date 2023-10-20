Мошенники обманывают казахстанцев от имени аэропорта Алматы

Международный аэропорт Алматы официально обратился к пассажирам, предупредив о новой уловке мошенников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы 20 октября, в соцсетях появилась недобросовестная реклама от имени воздушной гавани. Якобы в аэропорту проводят "аукцион" с распродажей невостребованных чемоданов.

В аэропорту категорически опровергли эту информацию и предостерегли пассажиров о том, что рассылка – дело рук мошенников.





"Международный аэропорт Алматы не проводит никаких аукционов! Если вы увидите рекламу об аукционе с распродажей чемоданов, просим пожаловаться на страницу. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!" – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мошенники распространили в Сети фейковое видео с использованием образа Касым-Жомарта Токаева.