Более шести миллионов тенге забрали курьеры у пенсионерок в Кокшетау

Двух 18-летних юношей из Алматы задержали полицейские в Кокшетау. Их подозревают в том, что они забрали у акмолинских пенсионерок более 6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД рассказали, что сразу три жительницы Кокшетау стали жертвами телефонных мошенников:

"22 и 23 октября 2024 года на телефоны женщин поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что внучки попали в дорожно-транспортные происшествия. Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег и выманили у пенсионерок последние сбережения".

Деньги забрали два 18-летних курьера, приехавшие в Кокшетау из южной столицы. Дропперов полицейские задержали по горячим следам.

По словам молодых людей, легкий заработок им предложили в Telegram. Понимая, что включает в себя такая работа, алматинцы согласились и действовали по указанию кураторов. За два дня они успели обойти три адреса и забрать деньги у испуганных пенсионерок.

"Полученные наличные они перевели на указанные работодателем счета. В настоящее время по всем трем фактам ведется досудебное расследование. Молодые люди задержаны и дают показания. Проводятся необходимые следственные действия", – добавили в МВД.

Полицейские просят казахстанцев не поддаваться на заманчивые предложения работодателей в мобильных приложениях и соцсетях.

Ранее оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП Абайской области Асет Егеубаев рассказал, кто такие дропперы и как не попасться на их методы мошенничества.