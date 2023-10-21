МВД Казахстана обратилось с предупреждением к автомобилистам

Министерство внутренних дел РК 21 октября обратилось к казахстанским водителям, предупредив их о необходимости учитывать быстро меняющуюся погоду, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе министерства, с октября в ряде регионов Казахстана погода меняется быстро и порой непредсказуемо. Водители не всегда успевают отреагировать на такие перемены, поэтому при поездках следует внимательно следить за погодными условиями. Особую опасность представляет езда по заснеженному асфальту.



"С наступлением зимнего периода движение транспорта на дорогах требует особого внимания. Не превышайте скорость! Соблюдайте безопасную дистанцию! Если говорить об элементах зимнего вождения более подробно, то скорость нужно сбросить примерно на 10-15 км/ч, а дистанция должна быть в 3-4 автомобиля. Такие мелочи помогут водителю принять правильное решение, если дорожная ситуация резко изменится", – подчеркнула старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова.

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Водителям дали следующие рекомендации:

избегать быстрого старта на зеленый свет на перекрестках;

не пользоваться сотовым телефоном во время движения, не отвлекаться на посторонние действия;

избегать резкого торможения;

особо тщательно соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию;

избегать резких маневров и обгонов, быть предельно внимательными к пешеходам.

"Что касается оснащения автомобиля, напоминаем, что согласно законодательству в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины в случае их применения устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Автовладельцам необходимо внимательно следить за изменениями погодных условий, в случае их ухудшения ограничить выезд за пределы населенных пунктов". Актоты Боранова

Пешеходам посоветовали:

помнить, что зимой автомобиль не может быстро остановиться, поэтому проявлять особую бдительность при переходе улиц;

не отвлекаться на телефонные разговоры и просмотр сообщений при переходе дороги.

Полицейским поручили внимательно следить за безопасностью на дорогах страны и при несении службы оказывать помощь всем, кто остался в трудной ситуации.

Ранее полиция Алматы обратилась к горожанам из-за активизации аферистов. Жителей города призвали быть менее доверчивыми и более бдительными.

