"Не только перед камерой": к водителям Казахстана с предупреждением обратилось МВД

Фото: qaj.kz

С минувшего вторника еще на четырех трассах Казахстана начали фиксировать среднюю скорость. Об этом сегодня, 14 октября 2026 года, напомнили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК и обратились к водителям с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, с 13 октября контроль средней скорости заработал на следующих четырех участках республиканских автодорог: "Уральск – граница РФ (Самара)";

"Актобе – граница РФ (Оренбург)";

"Костанай – Денисовка";

"Кандыагаш – Макат". "Количество участков до конца года будет увеличено. Призываем водителей соблюдать скоростной режим на всем маршруте. Заранее планируйте время в пути и не пытайтесь наверстать его за счет скорости. Берегите себя и своих пассажиров!" Актоты Боранова Спикер также напомнила, что контроль средней скорости действует в Казахстане с 17 марта 2025 года. "Его задача – приучить водителей держать безопасную скорость на всем пути, а не только перед камерой", – подчеркнула Актоты Боранова. Ранее стало известно, что с 13 октября 2026 года в Казахстане расширяется система контроля средней скорости движения. АО "НК "ҚазАвтоЖол" заявило о запуске фиксации нарушений скоростного режима еще на четырех платных участках республиканских автодорог.

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