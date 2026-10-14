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Общество

"Не только перед камерой": к водителям Казахстана с предупреждением обратилось МВД

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:54 Фото: qaj.kz
С минувшего вторника еще на четырех трассах Казахстана начали фиксировать среднюю скорость. Об этом сегодня, 14 октября 2026 года, напомнили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК и обратились к водителям с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, с 13 октября контроль средней скорости заработал на следующих четырех участках республиканских автодорог:

  • "Уральск – граница РФ (Самара)";
  • "Актобе – граница РФ (Оренбург)";
  • "Костанай – Денисовка";
  • "Кандыагаш – Макат".
"Количество участков до конца года будет увеличено. Призываем водителей соблюдать скоростной режим на всем маршруте. Заранее планируйте время в пути и не пытайтесь наверстать его за счет скорости. Берегите себя и своих пассажиров!"Актоты Боранова

Спикер также напомнила, что контроль средней скорости действует в Казахстане с 17 марта 2025 года.

"Его задача – приучить водителей держать безопасную скорость на всем пути, а не только перед камерой", – подчеркнула Актоты Боранова.

Ранее стало известно, что с 13 октября 2026 года в Казахстане расширяется система контроля средней скорости движения. АО "НК "ҚазАвтоЖол" заявило о запуске фиксации нарушений скоростного режима еще на четырех платных участках республиканских автодорог.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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