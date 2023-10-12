Полиция обратилась к алматинцам

12 октября 2023 года полиция Алматы обратилась к горожанам из-за активизации аферистов. Жителей города призывают быть менее доверчивыми и более бдительными, сообщает Zakon.kz.

В полиции с сожалением отмечают, что преступность не стоит на месте: с каждым днем обретает новые формы и методы.

"Не все знают об информационной безопасности своих персональных данных, и как следствие – не соблюдают ее". Замначальника ДП Алматы, полковник полиции Дидар Аханов

В связи с этим Аханов рассказал о наиболее популярных схемах мошенничества:

Аферы в отношении пожилых людей. Они совершаются путем звонка на домашние телефоны потерпевших: мошенники представляются близкими родственниками (сын, дочь, внуки) и сообщают, что необходимо передать им денежные средства, чтобы разрешить ситуацию, которая, якобы, внезапно возникла с ними. Чаще всего речь идет о дорожно-транспортных происшествиях. В таком случае лучше самостоятельно прервать разговор. Денежные инвестиции в онлайн-проекты, где, якобы, обещают большие дивиденды. Как правило, граждан убеждают вложить деньги в криптовалюту, акции, драгоценные металлы, а звонят зачастую с несуществующих абонентских номеров разных стран и убедительно рассказывают о преимуществах вложения. Заблаговременно проверяйте репутацию компании. Звонок из банка. Абонент представляется сотрудником службы безопасности банка и сообщает о попытке третьих лиц оформить на ваше имя кредит. Запомните! Сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка.

Аханов также отмечает важные детали.

"Не проходите по сомнительным ссылкам, которые вам могут отправлять через различные мессенджеры и социальные сети. Не вводите данные банковских карт на различных сайтах. Все это позволит злоумышленникам иметь доступ к вашим денежным средствам в мобильном банкинге". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

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В августе 2023 года пенсионерка из Алматы рассказала, как отдала мошенникам 2 млн тенге. По ее словам, ночью позвонил неизвестный человек и слезно попросил о помощи голосом дочери. К частью, оперативники по горячим следам поймали мошенников и вернули обманутой пожилой женщине миллионы.