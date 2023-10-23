Все автодороги республиканского значения открыты – КазАвтоЖол

Дорожники сообщили, что все казахстанские трассы открыты, ограничений нет, передает Zakon.kz.

В КазАвтоЖол напомнили, что трассы переведены на зимнее содержание и призвали водителей быть внимательными в условиях непогоды.

По информации синоптиков, на большей части территории нашей страны ожидается неустойчивый характер погоды.

"Главные факторы безопасного вождения транспорта в непогоду – это соблюдение дистанции, выбор скоростного режима с учетом складывающихся погодных условий, исключение из практики резких маневров и торможений, а также выполнение требований дорожных знаков", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области из-за непогоды ограничено движение.

По информации заместителя руководителя Северо-Казахстанского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Каната Усербаева минувшей ночью для предотвращения гололеда на закрытых участках дорог (СКО и Акмолинской области) было задействовано 111 ед.спецтехники и порядка 260 специалистов. Дорожники израсходовали 300 м3 песко-соляной смеси.