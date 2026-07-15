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Общество

Новое место для прогулок и отдыха появится у жителей Алматы

Алматы, парк, скамейка, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:15 Фото: Telegram/almaty_akimat
У жителей и гостей Алматы станет больше мест для прогулок и отдыха. Такой хорошей новостью сегодня, 15 июля 2026 года, поделились в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Речь – о новом общественном пространстве "SHUAQ", которое появится в Бостандыкском районе по ул. Дунаевского, напротив дома №292.

"Проект реализуется полностью за счет спонсорских средств, без привлечения бюджетного финансирования. Здесь появятся прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, фонтан, зоны отдыха, навесы, современные малые архитектурные формы с элементами национального орнамента, наружное освещение и система автополива".Пресс-служба акимата Алматы

Также сообщается, что планируется озеленить территорию площадью почти 4 тыс. кв. м.

"Строительство началось 10 июня, завершить работы планируется в сентябре. После благоустройства ранее неиспользуемая территория превратится в современное общественное пространство для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха".Пресс-служба акимата Алматы

1 июня 2026 года стало известно, что в Алматы построят новый мегакомплекс для отдыха с океанариумом, амфитеатром и водным каналом. В акимате уточнили, что центр отдыха, культуры и развлечений разместится на территории площадью более 27 га в Алатауском районе между улицами Бауыржана Момышулы и Саина.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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