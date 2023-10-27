Как запрет рекламы баурсаков приведет нас к процветанию?

Кредиты, "энергетики", букмекеры, вейпы и даже баурсаки: помогут ли запреты отвлечь внимание граждан от реальных проблем в Казахстане.

Пока отдельные депутаты тратят свое время на решение задач, которые не входят даже в топ-50 проблем страны, у населения падают доходы, коммунальная инфраструктура деградирует, а энергетика остается в кризисе.

2023 год можно охарактеризовать множеством изменений в казахстанском законодательстве. При этом наиболее заметное усердие депутаты проявляют на территории всевозможных ограничений. Такого количества запретительных инициатив от мажилисменов не было слышно давно. Чуть ли не каждую неделю звучат призывы резко ужесточить законы то в отношении вейпов, то энергетических напитков, кредитов, букмекерских контор, а сейчас, говорят, даже запрет рекламы баурсаков обсуждают в Минздраве, ссылаясь на вредный продукт.

Однако никто так и не ответил на вопрос, как такие меры помогут в борьбе с настоящими проблемами большинства казахстанцев, а это – падение доходов, деградация коммунальной инфраструктуры и энергетики, которая осталась еще с советских времен.

Годовая инфляция в Казахстане составляет порядка 14%. Некоторые продукты и услуги подорожали более чем на 40%. И когда граждане вынуждены брать кредиты, чтобы купить те же продукты питания, депутаты на волне популизма предлагают ограничить кредитование вместо программы повышения доходов.

Да, непосильная закредитованность населения тоже существенная проблема. Но предлагалась ли какая-то внятная альтернатива для тех, кто не видит иного выхода, чтобы себя прокормить? И не в этом ли кроется главная проблема подобных запретов – что борьба ведется не с причинами, а со следствиями? К сожалению, у представителей власти пока нет ответа на вопрос – как поднять доходы. Поэтому закредитованные граждане ищут другие способы заработать – советы финансовых интернет-гуру, игры в лотереи или ставки на спорт, финансовые пирамиды.