Как запрет рекламы баурсаков приведет нас к процветанию?
Пока отдельные депутаты тратят свое время на решение задач, которые не входят даже в топ-50 проблем страны, у населения падают доходы, коммунальная инфраструктура деградирует, а энергетика остается в кризисе.
2023 год можно охарактеризовать множеством изменений в казахстанском законодательстве. При этом наиболее заметное усердие депутаты проявляют на территории всевозможных ограничений. Такого количества запретительных инициатив от мажилисменов не было слышно давно. Чуть ли не каждую неделю звучат призывы резко ужесточить законы то в отношении вейпов, то энергетических напитков, кредитов, букмекерских контор, а сейчас, говорят, даже запрет рекламы баурсаков обсуждают в Минздраве, ссылаясь на вредный продукт.
Однако никто так и не ответил на вопрос, как такие меры помогут в борьбе с настоящими проблемами большинства казахстанцев, а это – падение доходов, деградация коммунальной инфраструктуры и энергетики, которая осталась еще с советских времен.
Годовая инфляция в Казахстане составляет порядка 14%. Некоторые продукты и услуги подорожали более чем на 40%. И когда граждане вынуждены брать кредиты, чтобы купить те же продукты питания, депутаты на волне популизма предлагают ограничить кредитование вместо программы повышения доходов.
Да, непосильная закредитованность населения тоже существенная проблема. Но предлагалась ли какая-то внятная альтернатива для тех, кто не видит иного выхода, чтобы себя прокормить? И не в этом ли кроется главная проблема подобных запретов – что борьба ведется не с причинами, а со следствиями? К сожалению, у представителей власти пока нет ответа на вопрос – как поднять доходы. Поэтому закредитованные граждане ищут другие способы заработать – советы финансовых интернет-гуру, игры в лотереи или ставки на спорт, финансовые пирамиды.
Фото: Zakon.kz
В это время, в том числе в крупнейших городах страны, жители регулярно жалуются на проблемы коммунальной и энергетической инфраструктур – и это при внушительном росте коммунальных тарифов по всей республике. История, когда зимой замерзают целые города в некогда процветающих промышленных областях, может повториться и этой зимой.
Фото: gov.kz
Тем временем народные избранники, кажется, готовы объявить войну кому угодно, кроме тех, что помогли бы обновить коммунальную инфраструктуру и энергетическую систему, чтобы граждане элементарно не мерзли зимой, и у них не выходила из строя канализация в лютые морозы.
А как ограничения в области кредитования, игорного бизнеса или рекламы энергетиков смогут решить проблему падающих доходов граждан или развала коммунальной инфраструктуры? Ответа на этот вопрос тоже нет.
В целом, это нередкая практика, когда отдельные предложения главы государства то ли злонамеренно, то ли в слепом угодничестве искажаются практически до потери изначального смысла. Тогда как многие эксперты в один голос утверждают, что от подобных бездумных запретов вреда больше, чем пользы и для бизнеса, и для госбюджета, да и теневая, офшорная экономика расцветет.
"Да, популизм существовал во все времена. Сегодня он тоже способен на какое-то время отвлечь внимание от действительно важных проблем. И, к сожалению, непонятно, способен ли хоть кто-то из законодателей предпринять реальные меры по улучшению качества жизни казахстанцев".
Происходящее вызывает лишь три вопроса, на которые каждый сможет ответить сам. Кто и с какой целью перенаправляет усилия государства на решение несущественных проблем? Не призван ли крикливый популизм прикрыть очередной передел собственности? И последний вопрос, уже без "подсказок". Устоит ли заданная вертикаль, когда пропасть между реальностью и популизмом станет непреодолимой?