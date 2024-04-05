Эксперты высказались против запрета рекламы энергетических напитков

Как утверждают заинтересованные в обсуждении эксперты, о проведении Минздравом РК общественных слушаний по запрету энергетиков они узнали за несколько часов до их начала, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули представители НПО и эксперты, норма о запрете продажи энергетиков лицам моложе 21 года уже поддержана и, скорее всего, будет принята.

"В мире есть страны, где действуют ограничения по продаже до 16 лет, до 18 лет, но до 21 года хочет принять только наша страна. В целом, энергетические напитки продаются в 170 странах мира и их безопасность в разумных количествах доказана", – утверждают они.

Вместе с тем, продолжают спикеры, Министерством здравоохранения инициирована еще одна поправка – запрет рекламы энергетической газировки.

"Маркетинг ЭН фокусируется на их стимулирующем действии и предполагаемых преимуществах, таких как повышение работоспособности, внимания, выносливости и снижение веса, которые остаются недоказанными. Сегодня в интернете легко найти как минимум 70 узнаваемых брендов ЭН, и каждый из них делится внутри еще на различные виды. Они представлены в разнообразных видах и дизайнах, ярких оттенках, зачастую с агрессивным маркетингом, манящей рекламой и акциями брендов", – говорится в Аналитической форме по результатам анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов по проекту Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" в части запрета рекламы энергетических напитков.

Эксперты отмечают: в тексте документа сказано о рекламе в интернете, но запрет хотят распространить еще и на ТВ, радио и наружную рекламу.

Вместе с тем, согласно данным, полученным Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией, объем рекламы энергетических напитков в минутах на ТВ и радио в 2021-2023 годах составлял около 1%. По оценке экспертного совета Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации, в наружной рекламе объем рекламы энергетических напитков в 2021-2023 годах составил примерно 5% от общего объема всей рекламы.

По словам представителя ассоциации, такие объемы рекламы не могут привлекать новых потребителей и способствовать росту категории – они обеспечивают лишь инфоподдержку бренда и уже существующей аудитории. Подчеркивается также, что дети и подростки в основном получают информацию через интернет, а не через ТВ или радио.

Свое несогласие с запретом рекламы высказали и представители телеканалов и медиахолдингов, пояснив его тем, что для независимых СМИ доходы от рекламы – единственный вид доходов.

В Минздраве заверили, что это не первые и не последние обсуждения энергетических напитков, и пообещали учесть замечания, пожелания и мнения сторон.