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Туман прогнозируют синоптики в горных районах Алматинской области

Туман прогнозируют синоптики в горных районах Алматинской области Фото: pxhere
В Алматинской области с 27 по 28 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу, 28 октября на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в выходные. На большей части страны неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.


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