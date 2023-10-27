Туман прогнозируют синоптики в горных районах Алматинской области

В Алматинской области с 27 по 28 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу, 28 октября на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в выходные. На большей части страны неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.



