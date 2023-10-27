Минтуризма обратилось к казахстанцам, купившим туры в Египет
Фото: pixabay
Как поступать казахстанцам, которые запланировали отдых в Египте, но боятся туда ехать из-за текущей международной обстановки, рассказали в Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе министерства, сейчас в Комитет индустрии туризма поступает много обращений от казахстанцев, которые хотели отдохнуть в Египте, но обеспокоены сложившейся международной обстановкой.
В министерстве отметили, что Египет граничит с Израилем, где сейчас разворачивается военный конфликт. Кроме того, по соседству с Египтом расположен сектор Газа, который регулярно подвергается обстрелам и находится под контролем палестинского движения ХАМАС. Все это вызывает опасения у туристов.
"Туристы вправе заблаговременно обратиться в туристическую компанию с просьбой о возврате средств и отказаться от путешествия в случае несогласия на альтернативные варианты. В этом случае туристические компании, согласно законодательству Республики Казахстан, при возврате средств вправе удержать фактически понесенные расходы, связанные с организацией туров", – сообщили в Минтуризма.
Это не первый раз, когда казахстанцев предупреждают об опасностях отдыха на египетских курортах. В июле 2023 года Минздрав Казахстана сообщал о возможной вспышке лихорадки денге в Египте.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript