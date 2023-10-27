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Минтуризма обратилось к казахстанцам, купившим туры в Египет

Минтуризма обратилось к казахстанцам, купившим туры в Египет Фото: pixabay
Как поступать казахстанцам, которые запланировали отдых в Египте, но боятся туда ехать из-за текущей международной обстановки, рассказали в Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе министерства, сейчас в Комитет индустрии туризма поступает много обращений от казахстанцев, которые хотели отдохнуть в Египте, но обеспокоены сложившейся международной обстановкой.

В министерстве отметили, что Египет граничит с Израилем, где сейчас разворачивается военный конфликт. Кроме того, по соседству с Египтом расположен сектор Газа, который регулярно подвергается обстрелам и находится под контролем палестинского движения ХАМАС. Все это вызывает опасения у туристов.

"Туристы вправе заблаговременно обратиться в туристическую компанию с просьбой о возврате средств и отказаться от путешествия в случае несогласия на альтернативные варианты. В этом случае туристические компании, согласно законодательству Республики Казахстан, при возврате средств вправе удержать фактически понесенные расходы, связанные с организацией туров", – сообщили в Минтуризма.

Это не первый раз, когда казахстанцев предупреждают об опасностях отдыха на египетских курортах. В июле 2023 года Минздрав Казахстана сообщал о возможной вспышке лихорадки денге в Египте.

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Никита Дробны
Министерство туризма и спорта РК Египет
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