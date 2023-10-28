Жители Актюбинской области мерзнут, так как разобрали печки в надежде на газопровод

Жителям села Алимбет пообещали провести газопровод. Работы начались еще весной. На радостях многие разобрали печи, не стали запасаться дровами и углем. И вот в регионе ударили первые морозы. Теперь люди не знают, как согреться, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, никто не ожидал, что работы затянутся до поздней осени.



"У меня дома обогреватели стоят. Счетчик мотает. Я каждый год закупал на 100 тыс. угля 5 тонн и даже больше. Но сейчас я все деньги пустил на трубы, на батареи. Только за трубы 300 тыс. обошлось, и за работу еще 200 тыс. ушло. Еще нанимал сварщиков". Сисембай Жумагалиев

Теперь люди жалеют, что поторопились и разобрали в домах печи. Многие не заготовили дрова и уголь, а вместо этого влезли в долги, чтобы провести газопровод. Теперь греются чем придется. Кто-то включает электроприборы, кто-то одевается потеплее. Лишь бы не замерзнуть.

"Ну как это – ложиться в холодную постель с двумя одеялами?! И вы еще день оттягиваете – пятое, десятое! Как это можно? Тут часами мерить надо, а не днями! Мы газовые горелки купили для того, чтобы дом согреть. А вы знаете, как это опасно?" Болжетпес Бухарбаева

Отмечается, что заказчики в лице руководства управления энергетики и ЖКХ просят людей не паниковать. Говорят, подрядчик в установленные сроки укладывается.

"Строительно-монтажные работы завершены. Идут подготовительные сборы технической документации. При опрессовке были выявлены некоторые дефекты. Сейчас их устраняют. После этого уже будет подача. Я сейчас не могу точную дату сказать". Замруководителя Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев

На вопрос сельчан – почему это не было сделано до начала отопительного сезона? – чиновник внятно не ответил. Между тем, людей просят потерпеть еще две недели.

Ранее сообщалось, что жильцы нескольких домов на левом берегу Семея замерзают в своих квартирах.