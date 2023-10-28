Жители Актюбинской области мерзнут, так как разобрали печки в надежде на газопровод
Как отмечает КТК, никто не ожидал, что работы затянутся до поздней осени.
"У меня дома обогреватели стоят. Счетчик мотает. Я каждый год закупал на 100 тыс. угля 5 тонн и даже больше. Но сейчас я все деньги пустил на трубы, на батареи. Только за трубы 300 тыс. обошлось, и за работу еще 200 тыс. ушло. Еще нанимал сварщиков". Сисембай Жумагалиев
Теперь люди жалеют, что поторопились и разобрали в домах печи. Многие не заготовили дрова и уголь, а вместо этого влезли в долги, чтобы провести газопровод. Теперь греются чем придется. Кто-то включает электроприборы, кто-то одевается потеплее. Лишь бы не замерзнуть.
"Ну как это – ложиться в холодную постель с двумя одеялами?! И вы еще день оттягиваете – пятое, десятое! Как это можно? Тут часами мерить надо, а не днями! Мы газовые горелки купили для того, чтобы дом согреть. А вы знаете, как это опасно?" Болжетпес Бухарбаева
Отмечается, что заказчики в лице руководства управления энергетики и ЖКХ просят людей не паниковать. Говорят, подрядчик в установленные сроки укладывается.
"Строительно-монтажные работы завершены. Идут подготовительные сборы технической документации. При опрессовке были выявлены некоторые дефекты. Сейчас их устраняют. После этого уже будет подача. Я сейчас не могу точную дату сказать". Замруководителя Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев
На вопрос сельчан – почему это не было сделано до начала отопительного сезона? – чиновник внятно не ответил. Между тем, людей просят потерпеть еще две недели.
Ранее сообщалось, что жильцы нескольких домов на левом берегу Семея замерзают в своих квартирах.