В Казахстане разработали Единую программу воспитания для школ и колледжей

Воспитание учащихся осуществляется через: содержание учебных предметов, классных часов; внеурочной деятельности; сотрудничества с семьей; взаимодействия с неправительственными организациями.

В рамках учебных предметов необходимо:

учитывать воспитательную значимость темы и обеспечить ее реализацию в ходе урока;

учитывать воспитательный потенциал сквозных тем при планировании и проведении предметных недель в начальных классах;

обратить внимание на формирование общечеловеческих, национальных ценностей казахского народа при планировании и проведении предметных декад в средних и старших классах.

В рамках классных часов и мероприятий рекомендуется:

соблюдение последовательности и закономерности формирования национальных ценностей при разработке годового плана классных часов;

учет юбилейного календаря учебного года и обеспечение его реализации;

один час занятий в неделю должен быть введен в соответствии с расписанием школы, вовремя и регулярно проводиться.

В рамках внеклассной деятельности предлагается:

реализация совместных проектов или социальных практик;

проведение мероприятий, посвященных видным, известным деятелям, в том числе в честь которых названы школы;

организация встреч с известными лицами края, ветеранами труда и выпускниками школы, которые успешно трудятся и вносят вклад в развитие региона, страны.

В рамках сотрудничества с семьей:

оказание педагогической поддержки родителям по вопросам, касающимся воспитания детей в организациях образования (планирование воспитательной работы, совместное управление и принятие решений);

установление контакта с родителями как получателей информации через страницы социальных сетей образовательной организации (Instagram, Facebook, Telegram);

организация новых видов родительских собраний (педсоветы, тренинги, семинары, коучинги, дни открытых дверей, лекции, педагогические гостевые лекции) с целью увидеть динамику развития обучающихся и обеспечить качественную обратную связь с родителями.

В рамках взаимодействия с неправительственными организациями:

организация совместной работы с ведомственными учреждениями согласно интересам и проблемам организации образования или школы;

проведение занятий или мероприятий в определенных местах вне школы (музеи, театры, краеведческие экскурсии, посещение предприятий).

"В воспитательной работе организаций образования необходимо учитывать особенности современных детей, подростков и молодежи. необходимо отдавать приоритет использованию активных методов чем пассивным методам обучения", - говорится в документе.

Программа также предусматривает интерактивные методы обучения, которые обеспечивают активное участие подрастающего поколения в практике, обмене опытом. К ним относятся групповые обсуждения, ролевые игры, решение проблемных ситуаций или кейсов, исследовательские проекты, обучающие игры, дебаты, форумы и другие.

"Использование интерактивных методов помогает детям и подросткам глубже понять ценности воспитания и применять их в повседневной жизни", - считают в Минпросвещения.

Также говорится о необходимости привлекать учащихся к социальному опыту и проектам по по формированию ценностей воспитания. Ведь социальные практики и проекты состоят из деятельности, направленной на решение социальных проблем, улучшение условий жизни людей, развитие общества и внесение в него положительного опыта.

Такие проекты дают возможность обучающимся развивать критическое мышление, эмпатию и социальные навыки, которые являются важными для успешного взаимодействия в обществе.

Проекты, направленные на формирование экологической культуры обучающихся: "Чистый двор", "Зелёная школа", "ЭкоВолонтеры", "Экологический мониторинг", "Экологический туризм", "Бережливое потребление", "Вторая жизнь вещей", "Энергосбережение в школе", "Вода - источник жизни".

Проекты, направленные на формирование правовой культуры у учащихся, могут охватывать широкий спектр деятельности от практической работы до научно-исследовательских проектов: "Моя страна и мои права", "Юридический квест", "Мой вклад в закон", "Жеткіншектің жеті жарғысы", "Правовые профессии". Все эти проекты призваны помочь обучающимся понять свои права и обязанности, а также функционирование правовой системы в стране.

Для привития трудолюбия рекомендуются следующие проекты: "Мастерская рукоделия", "Еңбегі адал жас өрен", "Делай сам", "Кулинарный проект".

Для формирования таких ценностей, как честь, совесть и достоинство, ответственность рекомендуются проекты: "Герои нашего времени", "Совесть в действии", "Искусство и ценности", "Честь в истории", "Жизненная история моей семьи", "Управление временем и самоорганизация".

Пониманию важности здорового образа жизни и принятию полезных привычек, способствуют проекты: "Здоровое питание на каждый день", "Спорт в моей жизни", "Безопасность и первая помощь", "Психологическое благополучие и стрессоустойчивость", "Вредные привычки и их влияние на здоровье, "Сон и его влияние на здоровье", "Зависимость от экранов: новая вредная привычка", "Цифровая гигиена".

В рамках предлагаемых проектов возможна организация литературных марафонов, квестов, челленджей, диспутов, различных конкурсов, фестивалей, а также экскурсии в театральные, музейные и исторические места.

Также разработан совместный план с заинтересованными государственными органами по реализации программа на 2023-2026 года.

Как ожидается, в результате реализации программы, учащиеся научатся:

уважать своих родителей и взрослых, принимать и понимать свою ответственность перед семьей, ценить значение понятий как "шаңырақ", "жеті ата", "тектілік", дорожить семейным благополучием;

брать на себя ответственность за свои поступки в семье и школе, быть верными своему слову, делу, поддерживать младших, почитать старших, беречь и дорожить честью и достоинством, высоко ценить честный труд;

проявлять патриотизм, иметь активную гражданскую позицию, благородство, считать своим долгом верно служить своему народу, защищать независимость государства, целостность страны и земли, знать традиции и сохранять их;

поддерживать чистоту помыслов и тела, культуру здорового образа жизни, гармонию души;

содержать в чистоте свой дом, двор, город, стремиться поддерживать в чистоте общественные места и окружающую среду, с любовью относиться к природе, признавать и почитать неповторимые черты родного края, уважать национальную культуру.

Руководителям управлений образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент предписано принять необходимые меры по реализации "Единой программы воспитания" и комплексного плана на 2023-2024 учебный год.