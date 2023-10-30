Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане разработали Единую программу воспитания для школ и колледжей

В Казахстане для школ и колледжей разработали Единую программу воспитания Фото: akorda.kz
Министр просвещения подписал приказ от 19 сентября 2023 года "Об утверждении "Единой программы воспитания" в организациях образования, за исключением высших учебных заведений", сообщает Zakon.kz.

"Целью воспитания является воспитание трудолюбивого, честного, сознательного, созидательного гражданина на основе общечеловеческих и национальных ценностей", - говорится в документе.

Программа решает следующие задачи:

  • формировать умения и прививать навыки уважения родителей, взрослых, прислушиваться к их назиданиям, ценить семейный лад, достойно исполнять свои обязанности перед семьей;
  • прививать такие качества как доброта, честь, совесть, достоинство, ответственность, чувство заботы и справедливости, формировать трудолюбие и правовую культуру;
  • беречь национальное достояние, уважать казахский язык, национальные символы, сохранять мир, согласие, сплоченность и национальное единство, воспитывать патриотизм и государственность;
  • ценить здоровье, здоровый образ жизни, чистоту ума и эмоциональную устойчивость;
  • воспитать бережное отношение к природе, национальному и культурному наследию, экономному и эффективному использованию природных ресурсов.

Программа включает в себя методы воспитания детей от рождения до 6 лет, от 6 до 10 лет, подростков от 11 до 15 лет, молодежи от 15 до 18 лет. 

Механизмы реализации воспитания

Предусматривается, что образовательные организации обеспечивают целостность воспитания и обучения. Интеграция воспитания и обучения способствует проявлению таких ценностей, как национальный интерес, совесть, стремление в содержании всей воспитательной работы организаций образования.

  • Воспитание учащихся осуществляется через: содержание учебных предметов, классных часов; внеурочной деятельности; сотрудничества с семьей; взаимодействия с неправительственными организациями.

    В рамках учебных предметов необходимо:

    • учитывать воспитательную значимость темы и обеспечить ее реализацию в ходе урока;
    • учитывать воспитательный потенциал сквозных тем при планировании и проведении предметных недель в начальных классах;
    • обратить внимание на формирование общечеловеческих, национальных ценностей казахского народа при планировании и проведении предметных декад в средних и старших классах.

    В рамках классных часов и мероприятий рекомендуется:

    • соблюдение последовательности и закономерности формирования национальных ценностей при разработке годового плана классных часов;
    • учет юбилейного календаря учебного года и обеспечение его реализации;
    • один час занятий в неделю должен быть введен в соответствии с расписанием школы, вовремя и регулярно проводиться.

    В рамках внеклассной деятельности предлагается:

    • реализация совместных проектов или социальных практик;
    • проведение мероприятий, посвященных видным, известным деятелям, в том числе в честь которых названы школы;
    • организация встреч с известными лицами края, ветеранами труда и выпускниками школы, которые успешно трудятся и вносят вклад в развитие региона, страны.

    В рамках сотрудничества с семьей:

    • оказание педагогической поддержки родителям по вопросам, касающимся воспитания детей в организациях образования (планирование воспитательной работы, совместное управление и принятие решений);
    • установление контакта с родителями как получателей информации через страницы социальных сетей образовательной организации (Instagram, Facebook, Telegram);
    • организация новых видов родительских собраний (педсоветы, тренинги, семинары, коучинги, дни открытых дверей, лекции, педагогические гостевые лекции) с целью увидеть динамику развития обучающихся и обеспечить качественную обратную связь с родителями.

    В рамках взаимодействия с неправительственными организациями:

    • организация совместной работы с ведомственными учреждениями согласно интересам и проблемам организации образования или школы;
    • проведение занятий или мероприятий в определенных местах вне школы (музеи, театры, краеведческие экскурсии, посещение предприятий).

    "В воспитательной работе организаций образования необходимо учитывать особенности современных детей, подростков и молодежи. необходимо отдавать приоритет использованию активных методов чем пассивным методам обучения", - говорится в документе.

    Программа также предусматривает интерактивные методы обучения, которые обеспечивают активное участие подрастающего поколения в практике, обмене опытом. К ним относятся групповые обсуждения, ролевые игры, решение проблемных ситуаций или кейсов, исследовательские проекты, обучающие игры, дебаты, форумы и другие.

    "Использование интерактивных методов помогает детям и подросткам глубже понять ценности воспитания и применять их в повседневной жизни", - считают в Минпросвещения.

    Также говорится о необходимости привлекать учащихся к социальному опыту и проектам по по формированию ценностей воспитания. Ведь социальные практики и проекты состоят из деятельности, направленной на решение социальных проблем, улучшение условий жизни людей, развитие общества и внесение в него положительного опыта.

    Такие проекты дают возможность обучающимся развивать критическое мышление, эмпатию и социальные навыки, которые являются важными для успешного взаимодействия в обществе.

    Проекты, направленные на формирование экологической культуры обучающихся: "Чистый двор", "Зелёная школа", "ЭкоВолонтеры", "Экологический мониторинг", "Экологический туризм", "Бережливое потребление", "Вторая жизнь вещей", "Энергосбережение в школе", "Вода - источник жизни".

    Проекты, направленные на формирование правовой культуры у учащихся, могут охватывать широкий спектр деятельности от практической работы до научно-исследовательских проектов: "Моя страна и мои права", "Юридический квест", "Мой вклад в закон", "Жеткіншектің жеті жарғысы", "Правовые профессии". Все эти проекты призваны помочь обучающимся понять свои права и обязанности, а также функционирование правовой системы в стране.

    Для привития трудолюбия рекомендуются следующие проекты: "Мастерская рукоделия", "Еңбегі адал жас өрен", "Делай сам", "Кулинарный проект".

    Для формирования таких ценностей, как честь, совесть и достоинство, ответственность рекомендуются проекты: "Герои нашего времени", "Совесть в действии", "Искусство и ценности", "Честь в истории", "Жизненная история моей семьи", "Управление временем и самоорганизация".

    Пониманию важности здорового образа жизни и принятию полезных привычек, способствуют проекты: "Здоровое питание на каждый день", "Спорт в моей жизни", "Безопасность и первая помощь", "Психологическое благополучие и стрессоустойчивость", "Вредные привычки и их влияние на здоровье, "Сон и его влияние на здоровье", "Зависимость от экранов: новая вредная привычка", "Цифровая гигиена".

    В рамках предлагаемых проектов возможна организация литературных марафонов, квестов, челленджей, диспутов, различных конкурсов, фестивалей, а также экскурсии в театральные, музейные и исторические места.

    Также разработан совместный план с заинтересованными государственными органами по реализации программа на 2023-2026 года.

    Как ожидается, в результате реализации программы, учащиеся научатся:

    • уважать своих родителей и взрослых, принимать и понимать свою ответственность перед семьей, ценить значение понятий как "шаңырақ", "жеті ата", "тектілік", дорожить семейным благополучием;
    • брать на себя ответственность за свои поступки в семье и школе, быть верными своему слову, делу, поддерживать младших, почитать старших, беречь и дорожить честью и достоинством, высоко ценить честный труд;
    • проявлять патриотизм, иметь активную гражданскую позицию, благородство, считать своим долгом верно служить своему народу, защищать независимость государства, целостность страны и земли, знать традиции и сохранять их;
    • поддерживать чистоту помыслов и тела, культуру здорового образа жизни, гармонию души;
    • содержать в чистоте свой дом, двор, город, стремиться поддерживать в чистоте общественные места и окружающую среду, с любовью относиться к природе, признавать и почитать неповторимые черты родного края, уважать национальную культуру.

    Руководителям управлений образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент предписано принять необходимые меры по реализации "Единой программы воспитания" и комплексного плана на 2023-2024 учебный год.

Читайте также

За 12 лет население Казахстана выросло на 20%
За 12 лет население Казахстана выросло на 20%
Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
преследование евреев
В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 октября
Анджелина Джоли высказала свою позицию по конфликту Израиля и Палестины
Анджелина Джоли высказала свою позицию по конфликту Израиля и Палестины
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления