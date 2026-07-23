Как должны работать методические кабинеты в школах и колледжах

Приказом и.о. министра просвещения от 15 июля 2026 года внесены изменения в Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования, за исключением организаций образования в области культуры, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Национальная академия образования имени И. Алтынсарина координирует деятельность методических кабинетов (центров) в рамках организации методологического и научно-методического обеспечения системы образования и образовательного процесса (государственные общеобязательные стандарты образования, типовые учебные программы).

Учебно-методическая и научно-методическая работа осуществляются во всех структурных подразделениях, реализующих, координирующих воспитательно-образовательный, учебно-воспитательный процесс, образовательные программы дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования (методических объединениях, методических предметных и цикловых комиссиях, кафедрах), в организациях, где методическая работа является основным видом деятельности (республиканский, областные, районные, городские методические кабинеты (центры), в структурных подразделениях по учебно-методической работе.

Указывается, что целью деятельности методических кабинетов (центров) области является организация и проведение методической, научно-исследовательской, аналитической и экспертной работы, а также методическое сопровождение профессионального развития педагогов.

Основные направления работы методических кабинетов (центров) области в том числе включают:

мониторинг качественного состава педагогов, прогноз потребности педагогов в повышении квалификации, изучение работы педагогов, прошедших повышение квалификации;

обеспечение сотрудничества организаций образования с региональными и другими высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами в области образования, образовательными центрами.

При этом дополнено:

методическую поддержку путем мониторинга состояния воспитательно-образовательного, учебно-воспитательного процесса в организациях образования;

организацию и проведение работ по повышению профессиональной квалификации педагогов;

помощь педагогам в освоении новых образовательных технологий, методик, лучших (передовых, инновационных) педагогических практик.

Целью деятельности методических кабинетов (центров) городов республиканского значения и столицы является организация и проведение методической, научно-исследовательской, аналитической и экспертной работы, а также методическое сопровождение профессионального развития педагогов.

Штаты методических кабинетов (центров) устанавливаются в соответствии с количеством педагогов в регионе из расчета одна штатная единица методиста на не более 300 педагогов.

Приказ вводится в действие со 2 августа 2026 года.