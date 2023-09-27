Трудовых мигрантов в Казахстане стало меньше
Как уточнили в пресс-службе МТСЗН РК 27 сентября 2023 года, по состоянию на 1 сентября по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляет трудовую деятельность 14 571 иностранный гражданин.
Отметим, что месяцем ранее – по состоянию на 1 августа – численность трудовых мигрантов в нашей стране составляла 14 702 человека. Таким образом, их стало меньше на 131 человек.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
- 527 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
- 2732 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6322 и 727 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1956 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2307 человек".Пресс-служба МТСЗН РК
По данным ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1424 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 474,4 тыс. казахстанцев, что составляет 97% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
- строительства – 4986 человек (34%),
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1867 человек (12,7%),
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1359 человек (9,3%),
- обрабатывающей промышленности – 1219 человек (8,3%),
- профессиональной, научной и технической деятельности – 901 человек (6%).
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 3771 человек (26,2%),
- Узбекистан – 2002 человек (13,3%),
- Турция – 1370 человек (9,2%),
- Индия – 1363 человек (9,4%).
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц".Пресс-служба МТСЗН РК
26 сентября 2023 года в Министерстве труда и социальной защиты населения РК предоставили данные по этническим казахам, которые вернулись на историческую родину. Подробнее можете прочитать здесь.