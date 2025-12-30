Названы должности и цифры: сколько иностранцев смогут работать в Казахстане в 2026 году

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 30 декабря 2025 года, рассказали, какие должности смогут занимать иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по квоте, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что для защиты внутреннего рынка труда министерством ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (ИРС) по потребностям работодателей.

"На 2026 год общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике". Пресс-служба МТСЗН РК

Квота на привлечение ИРС в 2026 году будет распределена на 4 категории следующим образом:

726 разрешений по первой категории ( руководители и их заместители ),

разрешений по первой категории ( ), 3402 – по второй категории ( руководители структурных подразделений ).

"Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5893 и 3131 единиц, соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 4994 человек". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, как отметили в ведомстве, на 2026 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике.

О том, что в Казахстане установили квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год, стало известно 23 декабря 2025 года. Соответствующий приказ вводится в действие со 2 января.