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Новый пригородный маршрут запустили в Алматы

В Алматы запустили новый пригородный маршрут Фото: Zakon.kz
Очередной пригородный маршрут запустили в Алматы. Об этом 15 ноября 2023 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

В распространяемом сообщении сказано, что новый пригородный маршрут №235 курсирует между рынком "Салем" и поселком Исаев в Илийском районе.

"Транспортное обслуживание на данном маршруте осуществляется 10 автобусами малой вместимости марки ISUZU Н-40 с интервалом движения 12 минут".Пресс-служба акимата Алматы
новый маршрут

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что в рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году Управлением планируется организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов. Ранее было запущено 5 маршрутов, остальные 4 находятся на разработке.

Кроме того, согласно Плану развития Алматы и Алматинской агломерации до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.

Днем ранее стало известно, что новый городской маршрут №89 будет запущен с 15 ноября 2023 года.

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