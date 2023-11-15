Новый пригородный маршрут запустили в Алматы

Очередной пригородный маршрут запустили в Алматы. Об этом 15 ноября 2023 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

В распространяемом сообщении сказано, что новый пригородный маршрут №235 курсирует между рынком "Салем" и поселком Исаев в Илийском районе.

"Транспортное обслуживание на данном маршруте осуществляется 10 автобусами малой вместимости марки ISUZU Н-40 с интервалом движения 12 минут". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что в рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году Управлением планируется организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов. Ранее было запущено 5 маршрутов, остальные 4 находятся на разработке.

Кроме того, согласно Плану развития Алматы и Алматинской агломерации до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.

Днем ранее стало известно, что новый городской маршрут №89 будет запущен с 15 ноября 2023 года.