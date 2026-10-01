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Общество

Опубликованы новые данные по населению Казахстана: что изменилось

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 13:17 Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики 1 октября 2026 года опубликовало актуальные данные по численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным на 1 сентября 2026 года, в стране проживали 20 618 796 человек (20 604 819 – на 1 августа). За месяц прирост составил 13 977 человек. С начала 2026 года общий прирост населения составил 118 974 человек. Из них прибыли из-за рубежа 5 558 человек.

В городах Казахстана на сентября августа проживали 13 236 041 человек (13 085 110 – на 1 августа), в селах – 7 382 755 человек (7 414 712 – на 1 августа).

Самым густонаселенным городом страны остается Алматы – 2 387 896 человек (2 348 103 – на 1 августа). В Астане насчитали 1 700 385 человек (1 639 176 – на 1 августа). В Шымкенте – 1 316 888 человек (1 294 050 – на первое августа.

Среди регионов самым населенным остается Туркестанская область – 2 142 709 человек, затем идет Алматинская область – 1 615 631. Третье место – за Жамбылской областью – 1 210 084 жителей.

Наименее населенной остается область Улытау – 217 274 человек.

1 октября в Казахстане отмечают День пожилых людей. В государственной корпорации "Правительство для граждан" рассказали, что на сегодняшний день пенсионные выплаты в стране получают более 2,4 млн человек. При этом в Казахстане живут 44 пенсионера старше 100 лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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