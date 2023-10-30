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Определен средний возраст казахстанцев

Определен средний возраст казахстанцев Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики заявили, что средний возраст казахстанцев остается относительно молодым, сообщает Zakon.kz.

Как следует из окончательных итогов "Переписи населения 2021 года", средний возраст казахстанцев вырос на год.

"Если сравнивать с переписью 2009 года, средний возраст вырос с 31 до 32 лет", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бюро нацстатистики 30 октября 2023 года.

Количество детей от 0 до 15 лет в межпереписной период значительно выросло.

"Если их доля в 2009 году занимала 24,1% (3,9 млн человек) от общей численности населения на тот момент, по итогам последней переписи их доля составила 29,4% (5,6 млн человек)".Бюро нацстатистики

Также увеличилась доля пожилого населения старше 65 лет.

"В межпереписной период их доля выросла с 7,1% до 8,2% (1,6 млн человек)".Бюро нацстатистики

Кроме того, итоги переписи показали, что в Казахстане проживают свыше 200 пожилых людей старше 101 года.

"Среди регионов по численности детей лидирует Туркестанская область, по численности долгожителей старше 90 лет – ВКО", – добавили в Бюро нацстатистики.

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Ранее в Бюро национальной статистики заявили, что с 2009 по 2021 год гендерная структура населения Казахстана не претерпела изменений. Подробности здесь.

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Динара Халдарова
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