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Алматинцев предупредили о непогоде

Алматинцев предупредили о непогоде Фото: pixabay
Из-за сильного дождя, который прогнозируют 31 октября 2023 года, Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям города, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сотрудники ДЧС рекомендуют скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь – по возможности остаться в здании.

Также владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Если дождь застал вас на улице:

  • обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не стойте под слабо укрепленными конструкциями. Их разрушение может привести к травмированию людей;
  • постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
"Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что вас не видно во время дождя".Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее с заявлением выступили в городском акимате: алматинцам посоветовали "переобуть" автомобили.

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С 31 октября на 1 ноября в Алматы временами ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег. Ночью снижение температуры воздуха составит до минус 3 градусов, прогнозируются гололедные явления.

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