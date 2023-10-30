Алматинцев предупредили о непогоде

Из-за сильного дождя, который прогнозируют 31 октября 2023 года, Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям города, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сотрудники ДЧС рекомендуют скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь – по возможности остаться в здании.

Также владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Если дождь застал вас на улице:

обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

не стойте под слабо укрепленными конструкциями. Их разрушение может привести к травмированию людей;

постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

"Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что вас не видно во время дождя". Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее с заявлением выступили в городском акимате: алматинцам посоветовали "переобуть" автомобили.

С 31 октября на 1 ноября в Алматы временами ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег. Ночью снижение температуры воздуха составит до минус 3 градусов, прогнозируются гололедные явления.