Алматинцев предупредили о непогоде
В распространяемом сообщении сотрудники ДЧС рекомендуют скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь – по возможности остаться в здании.
Также владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
Если дождь застал вас на улице:
- обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- не стойте под слабо укрепленными конструкциями. Их разрушение может привести к травмированию людей;
- постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
"Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что вас не видно во время дождя".Пресс-служба ДЧС Алматы
Ранее с заявлением выступили в городском акимате: алматинцам посоветовали "переобуть" автомобили.
Материал по теме
С 31 октября на 1 ноября в Алматы временами ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег. Ночью снижение температуры воздуха составит до минус 3 градусов, прогнозируются гололедные явления.