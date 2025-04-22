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Общество

Алматинцев предупредили о надвигающейся непогоде

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 14:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сообщил, что 22 апреля 2025 года ожидается ухудшение погоды. В городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", в городе ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

В связи с этим ДЧС выступил с обращением. Согласно нему, жителям города не стоит оставлять машины под деревьями.

Также рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
  • нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
"Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам".Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее синоптики предоставили подробный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 22 по 24 апреля 2025 года. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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