Алматинцев предупредили о надвигающейся непогоде

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сообщил, что 22 апреля 2025 года ожидается ухудшение погоды. В городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", в городе ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

В связи с этим ДЧС выступил с обращением. Согласно нему, жителям города не стоит оставлять машины под деревьями.

Также рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

"Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам". Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее синоптики предоставили подробный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 22 по 24 апреля 2025 года. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.