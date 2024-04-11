В Атырау и Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 12 апреля

Синоптики сообщили, что 12 апреля в пятницу неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане и в Атырау, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в этих двух городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы, Шымкенте и, в целом, по стране в предстоящую пятницу, 12 апреля 2024 года. Согласно прогнозу, в столице ожидается мороз, а в двух крупнейших мегаполисах страны – ливень с грозой.