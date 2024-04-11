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В Атырау и Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 12 апреля

В Атырау и Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 12 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 02:19 Фото: unsplash
Синоптики сообщили, что 12 апреля в пятницу неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане и в Атырау, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в этих двух городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы, Шымкенте и, в целом, по стране в предстоящую пятницу, 12 апреля 2024 года. Согласно прогнозу, в столице ожидается мороз, а в двух крупнейших мегаполисах страны – ливень с грозой.

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