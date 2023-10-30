Прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 31 октября-2 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последний день октября и начале ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток в столице и двух мегаполисах страны ожидаются осадки и тепло до +16°С.

В Астане:

31 октября – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С;

– переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С; 1 ноября – облачно, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С;

– облачно, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С; 2 ноября – облачно, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

В Алматы:

31 октября – переменная облачность, днем дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +13+15°С;

– переменная облачность, днем дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +13+15°С; 1 ноября – переменная облачность, ночью дождь, временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С;

– переменная облачность, ночью дождь, временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С; 2 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С.

В Шымкенте:

31 октября – переменная облачность, дождь, утром и днем сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11+13°С;

– переменная облачность, дождь, утром и днем сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11+13°С; 1 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С; 2 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.

Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил жителей и гостей мегаполиса о непогоде.

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