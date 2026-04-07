Общество

"Риск для всего общества": Генпрокуратура предупредила казахстанцев

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 09:47 Фото: unsplash
7 апреля 2026 года пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана распространила важное заявление и обратилась к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Как отметил представитель надзорного органа Саян Абденов, сегодня социальные сети стали основным источником информации.

"Однако вместе с оперативностью пришла и повышенная ответственность. Одной из серьезных угроз для общества стали так называемые "цифровые слухи". Нередко пользователи, не вникая в суть вопроса, распространяют непроверенные, а порой откровенно ложные сведения. В погоне за вниманием и "хайпом" отдельные лица игнорируют последствия своих действий. Между тем публикация недостоверной информации является фактором риска для всего общества. Это не просто безобидная шутка или комментарий в интернете. Такие действия способны вызывать панику, нанести ущерб деловой и личной репутации граждан, а также дестабилизировать деятельность государственных институтов", – заявил он.

В цифровой среде, как подчеркнул Абденов, не существует полной анонимности.

"Любое действие в Сети оставляет "цифровой след". Современные технологии позволяют установить источник распространения информации, даже если пользователь рассчитывает остаться незамеченным. Практика показывает, что противоправные публикации выявляются и их авторы привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. Поэтому, размещая комментарий или публикацию, необходимо осознавать последствия. Распространение клеветы, оскорблений или заведомо ложной информации преследуется по закону. Свобода слова не означает вседозволенность. Она не может служить прикрытием для нарушения прав и законных интересов других лиц", – отметил представитель ГП РК.

По его словам, любая распространяемая информация должна основываться на проверенных фактах, а не на предположениях и домыслах – это базовый принцип информационной этики.

"Закон – это механизм защиты каждого гражданина. Соблюдение правовых норм формирует безопасную среду в быту, в бизнесе и в медиапространстве. Органы уголовного преследования ориентированы не только на применение мер ответственности, но прежде всего на предупреждение правонарушений. Проводится системная разъяснительная работа. Наша общая задача – формирование культуры ответственного поведения, в том числе в цифровой среде, где культура начинается с личной ответственности каждого пользователя социальных сетей", – заключил Абденов.

6 апреля 2026 года МВД Казахстана обратилось к водителям с важным напоминанием.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Конституцию хотят внедрить в учебные программы в Казахстане
10:22, Сегодня
Конституцию хотят внедрить в учебные программы в Казахстане
16 уголовных дел завели из-за незаконного оборота сильнодействующих лекарств
08:51, Сегодня
16 уголовных дел завели из-за незаконного оборота сильнодействующих лекарств
Учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге после одного звонка
00:49, 07 апреля 2026
Учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге после одного звонка
Опубликована заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
09:57, Сегодня
Опубликована заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
09:38, Сегодня
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Новый уникальный формат просмотра футбола появился в Казахстане
09:30, Сегодня
Новый уникальный формат просмотра футбола появился в Казахстане
Монголия лишила Казахстан финала чемпионата Азии по боксу после сенсации с Узбекистаном
09:30, Сегодня
Монголия лишила Казахстан финала чемпионата Азии по боксу после сенсации с Узбекистаном
