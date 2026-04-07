"Риск для всего общества": Генпрокуратура предупредила казахстанцев

7 апреля 2026 года пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана распространила важное заявление и обратилась к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Как отметил представитель надзорного органа Саян Абденов, сегодня социальные сети стали основным источником информации.

"Однако вместе с оперативностью пришла и повышенная ответственность. Одной из серьезных угроз для общества стали так называемые "цифровые слухи". Нередко пользователи, не вникая в суть вопроса, распространяют непроверенные, а порой откровенно ложные сведения. В погоне за вниманием и "хайпом" отдельные лица игнорируют последствия своих действий. Между тем публикация недостоверной информации является фактором риска для всего общества. Это не просто безобидная шутка или комментарий в интернете. Такие действия способны вызывать панику, нанести ущерб деловой и личной репутации граждан, а также дестабилизировать деятельность государственных институтов", – заявил он.

В цифровой среде, как подчеркнул Абденов, не существует полной анонимности.

"Любое действие в Сети оставляет "цифровой след". Современные технологии позволяют установить источник распространения информации, даже если пользователь рассчитывает остаться незамеченным. Практика показывает, что противоправные публикации выявляются и их авторы привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. Поэтому, размещая комментарий или публикацию, необходимо осознавать последствия. Распространение клеветы, оскорблений или заведомо ложной информации преследуется по закону. Свобода слова не означает вседозволенность. Она не может служить прикрытием для нарушения прав и законных интересов других лиц", – отметил представитель ГП РК.

По его словам, любая распространяемая информация должна основываться на проверенных фактах, а не на предположениях и домыслах – это базовый принцип информационной этики.

"Закон – это механизм защиты каждого гражданина. Соблюдение правовых норм формирует безопасную среду в быту, в бизнесе и в медиапространстве. Органы уголовного преследования ориентированы не только на применение мер ответственности, но прежде всего на предупреждение правонарушений. Проводится системная разъяснительная работа. Наша общая задача – формирование культуры ответственного поведения, в том числе в цифровой среде, где культура начинается с личной ответственности каждого пользователя социальных сетей", – заключил Абденов.

6 апреля 2026 года МВД Казахстана обратилось к водителям с важным напоминанием.