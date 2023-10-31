Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Гибель детей после травли клопов в Актау: нарушителям грозят реальные сроки

Прокуратура прокомментировала трагическое отравление детей в Актау Фото: Zakon.kz
Прокуратура Мангистауской области и уполномоченные органы проведут разъяснительную работу среди жителей региона после двух отравлений детей в результате травли клопов. Нарушителям грозят реальные сроки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области 31 октября, надзорный орган держит на контроле расследование двух уголовных дел, связанных с отравлением детей средствами против клопов в Актау.

21 октября из-за нарушения санитарных норм при дезинсекции одной из квартир в Актау пострадали семь человек. Два пострадавших, дети младше трех лет, умерли в результате отравления. По этому факту идет досудебное расследование. Менее чем через неделю, 27 октября, в Актау произошла аналогичная ситуация: при травле клопов отравились пять человек, в том числе трое малолетних детей.

В надзорном ведомстве напомнили, что за реализацию дезинфицирующих средств без лицензии предусмотрена административная ответственность по ст. 463 КоАП РК. При отравлении людей либо смерти двух и более лиц предусмотрена уголовная ответственность по ст. 304 УК РК (наказание – до 10 лет лишения свободы).
"К большому сожалению, на территории нашей области фиксируют такие факты – как в прошлом, так и в этом году. Хуже всего, что от безответственных действий взрослых пострадали дети. Неправильная дезинфекция, в том числе неконтролируемое и неправильное использование дезинфицирующих средств, может привести к выделению вредных химических веществ. Без должной вентиляции это может привести к накоплению вредных паров и газов. Постепенное вдыхание таких веществ может стать причиной отравления и смерти", – отметил прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков.

Жителей региона предупредили об опасности самостоятельной травли клопов без соблюдения мер безопасности. Если необходимо провести дезинсекцию, следует обратиться к лицензированным специалистам или в уполномоченные органы, а также обязательно оповестить соседей, подчеркнули в прокуратуре. 

"Прошу жителей области в случае выявления специфических запахов и появления симптомов отравления немедленно покинуть помещение и обратиться по номеру 112". Руфат Куттуков

Ранее стало известно, что двух пострадавших при травле клопов в Актау детей выписали из больницы.

Читайте также

Понесет ли Лакшми Миттал ответственность за трагедию на шахте Костенко
Грозит ли Лакшми Митталу ответственность за трагедию на шахте имени Костенко
Шарлапаев: Условия труда и зарплаты на предприятиях АМТ останутся прежними
Шарлапаев о смене инвестора АМТ: Зарплаты и условия труда останутся прежними
Какие деревья выбрали для осенней посадки в Алматы
Какие деревья выбрали для осенней посадки в Алматы
Никита Дробны
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления