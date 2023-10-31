Гибель детей после травли клопов в Актау: нарушителям грозят реальные сроки

Прокуратура Мангистауской области и уполномоченные органы проведут разъяснительную работу среди жителей региона после двух отравлений детей в результате травли клопов. Нарушителям грозят реальные сроки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области 31 октября, надзорный орган держит на контроле расследование двух уголовных дел, связанных с отравлением детей средствами против клопов в Актау.

21 октября из-за нарушения санитарных норм при дезинсекции одной из квартир в Актау пострадали семь человек. Два пострадавших, дети младше трех лет, умерли в результате отравления. По этому факту идет досудебное расследование. Менее чем через неделю, 27 октября, в Актау произошла аналогичная ситуация: при травле клопов отравились пять человек, в том числе трое малолетних детей.

"К большому сожалению, на территории нашей области фиксируют такие факты – как в прошлом, так и в этом году. Хуже всего, что от безответственных действий взрослых пострадали дети. Неправильная дезинфекция, в том числе неконтролируемое и неправильное использование дезинфицирующих средств, может привести к выделению вредных химических веществ. Без должной вентиляции это может привести к накоплению вредных паров и газов. Постепенное вдыхание таких веществ может стать причиной отравления и смерти", – отметил прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков.

Жителей региона предупредили об опасности самостоятельной травли клопов без соблюдения мер безопасности. Если необходимо провести дезинсекцию, следует обратиться к лицензированным специалистам или в уполномоченные органы, а также обязательно оповестить соседей, подчеркнули в прокуратуре.

"Прошу жителей области в случае выявления специфических запахов и появления симптомов отравления немедленно покинуть помещение и обратиться по номеру 112". Руфат Куттуков

Ранее стало известно, что двух пострадавших при травле клопов в Актау детей выписали из больницы.

