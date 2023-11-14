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Травля клопов: отец умерших детей сделал заявление

Травля клопов: отец умерших детей сделал заявление Фото: pixabay
Отец двоих детей, умершие в Актау после травли соседями клопов, заявил, что не проводится экспертиза, которая может выявить состав препарата для дезинсекции, передает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz трагедия унесла жизни двоих детей Жанболата Келмеденова: двухлетней Марьям и 10-месячного Берекета. Мужчина возмущен, что соседка, которая не предупредила его семью о травле клопов, все еще находится на свободе. Он не намерен прощать виновницу, и потребовал справедливого суда.

"У полицейских связаны руки из-за экспертизы, которую в Актау не могут провести. Нет заключения. Не могут выявить состав препарата, из-за которого произошло отравление. Я требую справедливости. Мы похоронили двоих детей, вы думаете, это просто? Эта женщина до сих пор на свободе, якобы потому что у нее несовершеннолетний ребенок", – сказал Келмеденов.

Глава семейства отметил, что ему тяжело вспоминать тот злосчастный день, однако считает, что трагедия должна послужить уроком для других.

"Вечером у детей началась рвота, мы подумали, что они отравились, позвонили врачу, нам сказали дать детям "смекту" Я сходил в аптеку. К ночи все вроде стало нормально. Под утро началась рвота у меня. Мы чувствовали себя обессиленными, не могли шевелить руками и ногами, не могли встать. Жена сказала, что Берекет начал синеть, и я, видимо, из-за шока резко подскочил, взял его на руки и вышел из квартиры. Потом начала синеть и Марьям. До скорой я не дозвонился, связался с полицией. Надо отдать им должное, они отработали максимально оперативно. Помогли вынести детей на улицу, вызвали скорую, газовую службу. Потом они сказали, что в квартире воняет газом, но мы это не чувствовали, сознание было потерянным", – делится молодой человек.

Жанболат Келмеденов просит, чтобы власти запретили продажу средств для травли клопов, в составе которых есть смертельные вещества. Он уверен, что трагедию можно было предотвратить, если бы соседи не вели себя халатно.

"Соседка не предупредила нас, хотя они с моей женой состоят в общедомовом чате. КСК тоже были не в курсе. Если бы мы знали, то ушли бы в безопасное место. Дети бы живы остались. Считаю, что она заслуживает максимального наказания", – заключил житель Актау.

22 октября в Актау после травли клопов в квартире одной из жительниц дома №14 в 7 микрорайоне отравилась семья. Двое детей погибли. Прокуратура Мангистауской области взяла уголовное дело под контроль.

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