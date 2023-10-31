Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 31 октября 2023 года высказался о трагедии на шахте им. Костенко. Там в результате аварии погибли 46 человек. По его словам, сейчас завершается сделка по передаче АМТ в пользу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что в августе текущего года на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", уже происходила подобная авария. Тогда погибли пять горняков.

"Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина, в первую очередь, руководства предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Свои обязательства компания не выполнила. Глава государства поручил провести расследование в связи с гибелью наших горняков на шахте им. Костенко и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Поэтому завершается сделка по передаче АМТ в пользу Казахстана", – рассказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что комиссия продолжит всестороннее выяснение причин аварии и выявление виновных.

"Акимату Карагандинской области и министерству по чрезвычайным ситуациям следует принять меры по ликвидации аварии. Самое главное – всемерное оказание помощи семьям погибших и восстановление здоровья пострадавших. Никто не останется без внимания в этой тяжелой ситуации", – резюмировал Алихан Смаилов.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46.

Материал по теме Почему было сложно искать шахтеров на шахте имени Костенко, объяснили в МЧС

29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.