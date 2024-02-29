Фотограф показал последний день зимы в роще Баума

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал подписчиков новыми снимками. На этот раз они были сделаны в роще Баума, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, хотя февраль в этом году выдался холодным, солнце уже поднимается высоко.

"И в дневные часы чувствуется неминуемый приход весны! В это время я отправился сделать немного фотографий в Рощу Баума – уникальный лесной массив в Алматы. На земле уже появляются первые проталины и воздух наполняется запахом растаявшего снега. Ощущали такой? Тут и там бегают белочки, их наряды уже начинают меняться на весенние", – отмечает Доценко в подписи к публикации.

В дополнении сказано, что синицам еще холодно и они не прочь подкрепиться.

"Можно покормить даже с рук. Как всегда великолепна дубовая аллея рощи! Здесь приятно пройтись и ощутить мощь вековых деревьев. А еще обратите внимание на фото 2 – необычный ракурс из старого пня. Чтобы сделать этот снимок понадобился смартфон. Получилось оригинально!" Дмитрий Доценко

Комментаторы в очередной раз поблагодарили Доценко не только за красивые снимки, но еще и подробное описание.

И снег чистый-чистый на аллее.

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