Фотограф из Алматы показал красоту столичной осени
Фото: pixabay
Как выглядит столичная осень глазами алматинского фотографа? Дмитрий Доценко на своей странице в Instagram запечатлел "Байтерек" среди желтеющих берез, сообщает Zakon.kz.
Снимок был опубликован 18 октября 2023 года.
"Столичная осень. Нравится мне "Байтерек". Когда бываю в Астане почти всегда нахожу с ним интересные кадры. В этот раз – поймал монумент среди желтеющих берез. Ночная подсветка наполнила снимок какой-то теплой атмосферой".Дмитрий Доценко
Комментаторам пришелся по душе снимок.
- Вот таким я не видела еще "Байтерек".
- Очень необычно! Как-будто посредине леса.
- Потрясающее фото!
- Как гармонично.
- Какое шикарное фото! "Байтерек" идет по лесной тропинке.
- Очень красиво! Настолько фото радует глаз и весь мир кажется настоящим чудом!
- Вот не люблю Астану! Но с вашими фотографиями поменяю, наверное, отношение. Это, скорее всего, ревность по отношению к Алматы.
- Очень красивый кадр! Сердце радует, что деревья так выросли! – делятся впечатлениями пользователи Сети.
10 октября фотографа Доценко восхитили пейзажи Заилийского Алатау. Он опубликовал ряд фотографий и рассказал историю появления в алматинских горах семейства диких яков.
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