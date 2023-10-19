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Фотограф из Алматы показал красоту столичной осени

Фотограф из Алматы показал красоту столичной осени Фото: pixabay
Как выглядит столичная осень глазами алматинского фотографа? Дмитрий Доценко на своей странице в Instagram запечатлел "Байтерек" среди желтеющих берез, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован 18 октября 2023 года.

"Столичная осень. Нравится мне "Байтерек". Когда бываю в Астане почти всегда нахожу с ним интересные кадры. В этот раз – поймал монумент среди желтеющих берез. Ночная подсветка наполнила снимок какой-то теплой атмосферой".Дмитрий Доценко

Комментаторам пришелся по душе снимок.

  • Вот таким я не видела еще "Байтерек".
  • Очень необычно! Как-будто посредине леса.
  • Потрясающее фото!
  • Как гармонично.
  • Какое шикарное фото! "Байтерек" идет по лесной тропинке.
  • Очень красиво! Настолько фото радует глаз и весь мир кажется настоящим чудом!
  • Вот не люблю Астану! Но с вашими фотографиями поменяю, наверное, отношение. Это, скорее всего, ревность по отношению к Алматы.
  • Очень красивый кадр! Сердце радует, что деревья так выросли! – делятся впечатлениями пользователи Сети.

10 октября фотографа Доценко восхитили пейзажи Заилийского Алатау. Он опубликовал ряд фотографий и рассказал историю появления в алматинских горах семейства диких яков.

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